Osasuna - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 20
17 de Enero de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 30
0
0
Min. 31''
Kwasi Sibo (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Rahim Alhassane.
Min. 29''
Remate rechazado de Moi Gómez (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 28''
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 28''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 27''
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Min. 25''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 25''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 23''
Se reanuda el partido.
Min. 22''
El juego está detenido debido a una lesión Aimar Oroz (Osasuna).
Min. 22''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 22''
Min. 22''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Sergio Herrera.
Min. 21''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 18''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Valentin Rosier.
Min. 16''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lucas Torró con un pase de cabeza.
Min. 15''
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Haissem Hassan estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Javi Galán.
Min. 12''
Remate fallado por Aimar Oroz (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 11''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Ilyas Chaira.
Min. 10''
Valentin Rosier (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Min. 7''
Kwasi Sibo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 7''
Aimar Oroz (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 7''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ante Budimir.
Min. 3''
Mano de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 3''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Santiago Colombatto.
Min. 1''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alberto Reina.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento