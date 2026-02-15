Rayo Vallecano - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 24
15 de Febrero de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 56
2
0
Min. 57''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Julián Alvarez sustituyendo a Álex Baena.
Min. 57''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Obed Vargas sustituyendo a Matteo Ruggeri.
Min. 56''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Rodrigo Mendoza.
Min. 56''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 56''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 53''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Ilias Akhomach intentó un pase en profundidad pero Jorge de Frutos estaba en posición de fuera de juego.
Min. 52''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 52''
Falta de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 52''
Pacha Espino (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nobel Mendy.
Min. 50''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Pacha Espino intentó un pase en profundidad pero Fran Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 47''
Min. 47''
Fran Pérez (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza segunda parte Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+4''
Remate rechazado de Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 45'+3''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Andrei Ratiu.
Min. 45'+3''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+3''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Rayo Vallecano 2, Atlético de Madrid 0. Óscar Valentín (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde muy cerca por el lado derecho de la portería.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Ilias Akhomach.
Min. 44''
José María Giménez (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 42''
Remate rechazado de Clément Lenglet (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Nico González.
Min. 40' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 0. Fran Pérez (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Andrei Ratiu.
Min. 39''
Min. 38''
El juego está detenido debido a una lesión Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 38''
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 35''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fran Pérez (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nobel Mendy.
Min. 34''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Isi Palazón.
Min. 32''
Remate rechazado de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gerard Gumbau.
Min. 32''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Nico González.
Min. 31''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Clément Lenglet.
Min. 31''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pacha Espino (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 29''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por José María Giménez.
Min. 29''
Remate rechazado de Óscar Valentín (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Gerard Gumbau con un centro al área.
Min. 29''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Min. 29''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Andrei Ratiu.
Min. 25''
Min. 24''
El juego está detenido debido a una lesión Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).
Min. 23''
Pacha Espino (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 23''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 22''
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Almada tras un saque de esquina.
Min. 21''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nobel Mendy.
Min. 17''
Falta de Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).
Min. 17''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 16''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 15''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.
Min. 14''
Min. 14''
Isi Palazón (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 14''
Remate parado a la escuadra izquierda. Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 14''
Remate rechazado de Isi Palazón (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 13''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 13''
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
Min. 12''
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 10''
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Pacha Espino (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Jan Oblak (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 2''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Nobel Mendy intentó un pase en profundidad pero Fran Pérez estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento