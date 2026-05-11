Rayo Vallecano - Girona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35
11 de Mayo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 66
0
0
Min. 67''
Remate fallado por Alemão (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 65''
Sergio Camello (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Viktor Tsygankov (Girona).
Min. 64''
Corner,Girona. Corner cometido por Andrei Ratiu.
Min. 60''
Cambio en Girona, entra al campo Iván Martín sustituyendo a Azzedine Ounahi.
Min. 60''
Cambio en Girona, entra al campo Claudio Echeverri sustituyendo a Thomas Lemar.
Min. 59''
Falta de Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).
Min. 59''
Fran Beltrán (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 58''
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Alemão sustituyendo a Fran Pérez.
Min. 58''
Cambio en Rayo Vallecano, entra al campo Gerard Gumbau sustituyendo a Pedro Díaz.
Min. 57''
Remate rechazado de Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorge de Frutos.
Min. 57''
Remate parado a la escuadra izquierda. Fran Beltrán (Girona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Viktor Tsygankov.
Min. 56''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Girona.
Min. 55''
Remate rechazado de Fran Beltrán (Girona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 54''
Remate rechazado de Joel Roca (Girona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Moreno.
Min. 51''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Álex Moreno.
Min. 51''
Remate rechazado de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 50''
Remate fallado por Viktor Tsygankov (Girona) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Álex Moreno con un centro al área tras un contraataque.
Min. 50''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 50''
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Min. 49''
Vitor Reis (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Sergio Camello (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Alejandro Francés (Girona).
Min. '
Empieza segunda parte Rayo Vallecano 0, Girona 0.
Min. 45'+1''
Final primera parte, Rayo Vallecano 0, Girona 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Sergio Camello (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Unai López.
Min. 44''
Pedro Díaz (Rayo Vallecano) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 44''
Min. 44''
Joel Roca (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 43''
Remate rechazado de Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergio Camello.
Min. 41''
Min. 40''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Andrei Ratiu intentó un pase en profundidad pero Jorge de Frutos estaba en posición de fuera de juego.
Min. 39''
Remate fallado por Azzedine Ounahi (Girona) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Viktor Tsygankov tras botar una falta.
Min. 38''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 38''
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 37''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Viktor Tsygankov (Girona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Azzedine Ounahi.
Min. 36''
Remate fallado por Sergio Camello (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pep Chavarría con un centro al área.
Min. 35''
Remate rechazado de Sergio Camello (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Óscar Valentín.
Min. 30''
Remate fallado por Fran Pérez (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Unai López.
Min. 26''
Se reanuda el partido.
Min. 26''
El juego está detenido debido a una lesión Alejandro Francés (Girona).
Min. 20''
Corner,Girona. Corner cometido por Óscar Valentín.
Min. 20''
Remate rechazado de Joel Roca (Girona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Azzedine Ounahi.
Min. 19''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Pedro Díaz intentó un pase en profundidad pero Jorge de Frutos estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Min. 14''
Axel Witsel (Girona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 14''
Min. 12''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Alejandro Francés.
Min. 11''
Corner,Girona. Corner cometido por Óscar Valentín.
Min. 9''
Fran Beltrán (Girona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 9''
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 7''
Min. 4''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento