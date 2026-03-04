Rayo Vallecano - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 23
04 de Marzo de 2026 19:00 .h
2ª parte - Min. 57
2
0
Min. 58''
Min. 55''
Min. 54''
El juego está detenido debido a una lesión Jorge de Frutos (Rayo Vallecano).
Min. 53''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 53''
Unai López (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 53''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 52''
Remate fallado por Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pep Chavarría tras un contraataque.
Min. 52''
Falta de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).
Min. 52''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 50''
¡Gooooool! Rayo Vallecano 2, Real Oviedo 0. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 48''
Penalti a favor del Rayo Vallecano. Álvaro García sufrió falta en el área.
Min. 48''
Penalti cometido por Lucas Ahijado (Real Oviedo) tras una falta dentro del área.
Min. 47''
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 47''
Falta de Javi López (Real Oviedo).
Min. 46''
Remate rechazado de Álvaro García (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 46''
Min. '
Empieza segunda parte Rayo Vallecano 1, Real Oviedo 0.
Min. 45''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Thiago Fernández sustituyendo a Ilyas Chaira.
Min. 45''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Kwasi Sibo.
Min. 45'+3''
Final primera parte, Rayo Vallecano 1, Real Oviedo 0.
Min. 45'+2''
Falta de Unai López (Rayo Vallecano).
Min. 45'+2''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Pep Chavarría (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Falta de Dani Calvo (Real Oviedo).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Rayo Vallecano 1, Real Oviedo 0. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ilias Akhomach.
Min. 42''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 42''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Haissem Hassan.
Min. 38''
Luiz Felipe (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 38''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Javi López (Real Oviedo).
Min. 37''
Remate fallado por Andrei Ratiu (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jorge de Frutos.
Min. 37''
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 37''
Remate rechazado de Álvaro García (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedro Díaz.
Min. 36''
Pathé Ciss (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 36''
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 35''
Kwasi Sibo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 35''
Álvaro García (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 34''
Remate fallado por Pedro Díaz (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jorge de Frutos tras un contraataque.
Min. 32''
Fuera de juego, Real Oviedo. Ilyas Chaira intentó un pase en profundidad pero Alberto Reina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 32''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lucas Ahijado.
Min. 31''
Fuera de juego, Rayo Vallecano. Jorge de Frutos intentó un pase en profundidad pero Ilias Akhomach estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31''
Remate rechazado de Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Andrei Ratiu.
Min. 30''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Unai López con un centro al área.
Min. 29''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por David Carmo.
Min. 29''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Lucas Ahijado.
Min. 28''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Lucas Ahijado.
Min. 24''
Remate rechazado de Unai López (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Álvaro García.
Min. 23''
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 22''
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Aarón Escandell (Real Oviedo).
Min. 20''
Remate fallado por Florian Lejeune (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Unai López.
Min. 17''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 17''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Pathé Ciss (Rayo Vallecano).
Min. 12''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 10''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 8''
Remate fallado por Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Unai López tras un saque de esquina.
Min. 7''
Min. 5''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pathé Ciss.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento