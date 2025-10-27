Real Betis - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 10
27 de Octubre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 8
0
1
Min. 15''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 14''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pau López.
Min. 14''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 9''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).
Min. 8''
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
Min. 8''
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
Min. 5''
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
Min. 5''
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Koke.
Min. 3''
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 1''
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
Min. 1''
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento