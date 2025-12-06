Real Betis - Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 15
06 de Diciembre de 2025 18:30 .h
2ª parte - Min. 69
1
5
Barcelona
Ferran Torres 11'
Ferran Torres 13'
Roony Bardghji 31'
Ferran Torres 40'
Lamine Yamal Nasraoui Ebana 59'
Min. 70''
Remate fallado por Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 69''
Fuera de juego, Real Betis. Antony intentó un pase en profundidad pero Nelson Deossa estaba en posición de fuera de juego.
Min. 68''
Cambio en Barcelona, entra al campo Fermín López sustituyendo a Roony Bardghji.
Min. 67''
Aitor Ruibal (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 66''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aitor Ruibal.
Min. 66''
Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 63''
Cambio en Barcelona, entra al campo Marc Bernal sustituyendo a Pedri.
Min. 63''
Cambio en Barcelona, entra al campo Frenkie de Jong sustituyendo a Gerard Martín.
Min. 62''
Min. 62''
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
Min. 62''
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Antony.
Min. 62''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Lamine Yamal.
Min. 61''
Fuera de juego, Real Betis. Antony intentó un pase en profundidad pero Cucho Hernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 60''
Cambio en Real Betis, entra al campo Diego Llorente sustituyendo a Marc Bartra.
Min. 60''
Cambio en Real Betis, entra al campo Junior Firpo sustituyendo a Natan.
Min. 59''
Nelson Deossa (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 59''
¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 5. Lamine Yamal (Barcelona) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 57''
Decisión del VAR: Penalti Barcelona.
Min. 54''
Penalti cometido por Marc Bartra (Real Betis) con una mano dentro del área.
Min. 54''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gerard Martín.
Min. 53''
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Falta de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. 52''
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
Min. 52''
Natan (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Min. 50''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 50''
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 48''
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 48''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 48''
Min. 47''
Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 47''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ferran Torres (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jules Koundé con un centro al área.
Min. 46''
Min. 46''
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
Min. '
Empieza segunda parte Real Betis 1, Barcelona 4.
Min. 45''
Cambio en Barcelona, entra al campo Andreas Christensen sustituyendo a Alejandro Balde.
Min. 45''
Cambio en Real Betis, entra al campo Nelson Deossa sustituyendo a Sergi Altimira.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Real Betis 1, Barcelona 4.
Min. 45'+5''
Remate fallado por Aitor Ruibal (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 45'+5''
Se reanuda el partido.
Min. 45'+4''
El juego está detenido debido a una lesión Jules Koundé (Barcelona).
Min. 45'+1''
Remate fallado por Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aitor Ruibal con un centro al área.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Alejandro Balde (Barcelona).
Min. 45''
Min. 45''
Remate fallado por Sergi Altimira (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
Min. 44''
Se reanuda el partido.
Min. 42''
El juego está detenido debido a una lesión Natan (Real Betis).
Min. 42''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 40' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 4. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Pedri.
Min. 38''
Min. 35''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Cucho Hernández.
Min. 35''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 34''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Marc Roca (Real Betis).
Min. 33''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 31' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 3. Roony Bardghji (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Pedri.
Min. 30''
Min. 30''
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
Min. 25''
Min. 25''
Remate fallado por Roony Bardghji (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda.
Min. 23''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Sergi Altimira.
Min. 23''
Remate fallado por Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 22''
Falta de Eric García (Barcelona).
Min. 22''
Marc Roca (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Sergi Altimira (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 21''
Min. 21''
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
Min. 20''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
Min. 15''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. 15''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Gerard Martín.
Min. 13' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Roony Bardghji con un centro al área.
Min. 13''
Fuera de juego, Real Betis. Valentín Gómez intentó un pase en profundidad pero Pablo Fornals estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 1. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jules Koundé.
Min. 10''
Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 9''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Valentín Gómez.
Min. 9''
Min. 9''
Falta de Valentín Gómez (Real Betis).
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Barcelona 0. Antony (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha.
Min. 6''
Remate rechazado de Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Cucho Hernández.
Min. 5''
Fuera de juego, Barcelona. Marcus Rashford intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 2''
Falta de Aitor Ruibal (Real Betis).
Min. 1''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 1''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento