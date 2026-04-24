Real Betis - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 32
24 de Abril de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 50
0
1
Min. 45'+6''
Final primera parte, Real Betis 0, Real Madrid 1.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Pablo Fornals (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Sofyan Amrabat (Real Betis) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Ricardo Rodríguez.
Min. 45'+2''
Min. 45'+2''
El juego está detenido debido a una lesión Ferland Mendy (Real Madrid).
Min. 45'+1''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 45'+1''
Remate parado a la escuadra izquierda. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Fidalgo.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Álvaro Fidalgo (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 44''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Andrii Lunin.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 41''
Min. 40''
El juego está detenido debido a una lesión Antony (Real Betis).
Min. 40''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 40''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 40''
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Sofyan Amrabat (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
Min. 36''
Remate rechazado de Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde la banda izquierda. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 34''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álvaro Valles.
Min. 34''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 33''
Remate fallado por Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Abde Ezzalzouli tras un contraataque.
Min. 32''
Cambio en Real Betis, entra al campo Diego Llorente sustituyendo a Marc Bartra debido a una lesión.
Min. 32''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 32''
Abde Ezzalzouli (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Min. 29''
El juego está detenido debido a una lesión Marc Bartra (Real Betis).
Min. 27''
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Sofyan Amrabat.
Min. 26''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 26''
Sofyan Amrabat (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Ferland Mendy (Real Madrid).
Min. 25''
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Fuera de juego, Real Madrid. Kylian Mbappé intentó un pase en profundidad pero Thiago Pitarch estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Fuera de juego, Real Madrid. Thiago Pitarch intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
Min. 19''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
Min. 17' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 0, Real Madrid 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Min. 13''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Trent Alexander-Arnold tras un contraataque.
Min. 8''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que se le va demasiado alto. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Abde Ezzalzouli.
Min. 5''
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
Min. 5''
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
Min. 1''
Fuera de juego, Real Betis. Héctor Bellerín intentó un pase en profundidad pero Cédric Bakambu estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento