Real Betis - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 34
03 de Mayo de 2026 18:30 .h
Descanso - Min. 50
2
0
Min. 45'+6''
Final primera parte, Real Betis 2, Real Oviedo 0.
Min. 45'+5''
Remate rechazado de Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Abde Ezzalzouli.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 2, Real Oviedo 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la izquierda desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Antony.
Min. 44''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Héctor Bellerín.
Min. 42''
Falta de Diego Llorente (Real Betis).
Min. 42''
Min. 41''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alberto Reina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 38''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Sofyan Amrabat.
Min. 37''
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
Min. 37''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Fuera de juego, Real Oviedo. Nacho Vidal intentó un pase en profundidad pero Federico Viñas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 35''
Se reanuda el partido.
Min. 35''
El juego está detenido debido a una lesión Abde Ezzalzouli (Real Betis).
Min. 32''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 30''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Ilyas Chaira.
Min. 28''
Falta de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. 28''
Min. 26''
Remate rechazado de Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 24''
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
Min. 24''
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Betis 1, Real Oviedo 0. Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Pablo Fornals tras un contraataque.
Min. 21''
Remate rechazado de Cucho Hernández (Real Betis) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Giovani Lo Celso.
Min. 20''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Dani Calvo.
Min. 16''
Remate fallado por Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo.
Min. 15''
Falta de Pablo Fornals (Real Betis).
Min. 15''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 13''
El juego está detenido debido a una lesión Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 13''
Remate rechazado de Ricardo Rodríguez (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antony.
Min. 12''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha muy escorado desde la derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nacho Vidal.
Min. 10''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Javi López.
Min. 9''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alberto Reina (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santiago Colombatto.
Min. 6''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Dani Calvo.
Min. 6''
Remate rechazado de Héctor Bellerín (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pablo Fornals.
Min. 3''
Falta de David Costas (Real Oviedo).
Min. 3''
Álvaro Valles (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Santiago Colombatto.
Min. 2''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 2''
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
Min. 1''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Álvaro Valles.
Min. 1''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento