Real Madrid - Barcelona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 10
26 de Octubre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 25
1
0
Min. 26''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 25''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 25''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 23''
Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 23''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 23''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Barcelona 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jude Bellingham después de un pase en profundidad.
Min. 20''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 20''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Frenkie de Jong.
Min. 16''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 14''
Decisión del VAR: No Fue Gol Real Madrid 0-0 Barcelona.
Min. 12''
GOL ANULADO POR EL VAR: Kylian Mbappé (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.
Min. 12''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 9''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ferran Torres.
Min. 7''
Fuera de juego, Barcelona. Eric García intentó un pase en profundidad pero Alejandro Balde estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 5''
Falta de Pedri (Barcelona).
Min. 4''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.
Min. 2''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 2''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Éder Militão.
Min. 1''
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pedri.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento