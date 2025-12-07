Real Madrid - Celta de Vigo en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 15
07 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
0
2
Min. '
Final del partido, Real Madrid 0, Celta de Vigo 2.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Real Madrid 0, Celta de Vigo 2.
Min. 90'+5''
Remate parado a la escuadra izquierda. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde mas de 30 metros. Asistencia de Javi Rodríguez.
Min. 90'+3' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Celta de Vigo 2. Williot Swedberg (Celta de Vigo) remate con la derecha desde muy cerca por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Iago Aspas después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 90'+2''
Endrick (Real Madrid) ha visto tarjeta roja.
Min. 90'+2''
Rodrygo (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+2''
Federico Valverde (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+2''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha visto tarjeta roja.
Min. 90'+1''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+1''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 89''
Min. 88''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Iago Aspas sustituyendo a Borja Iglesias.
Min. 87''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Aurélien Tchouaméni con un centro al área.
Min. 87''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 86''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo con un centro al área.
Min. 86''
Min. 84''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Fran Beltrán sustituyendo a Miguel Román.
Min. 83''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
Min. 83''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 82''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 82''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 81''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 78''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 78''
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).
Min. 78''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 78''
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 77''
Remate parado a la escuadra izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 76''
Mano de Miguel Román (Celta de Vigo).
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Arda Güler.
Min. 74''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Aurélien Tchouaméni después de un pase en profundidad.
Min. 73''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 73''
Falta de Javi Rueda (Celta de Vigo).
Min. 72''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 71''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Ferran Jutglà sustituyendo a Óscar Mingueza.
Min. 71''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Javi Rueda sustituyendo a Bryan Zaragoza.
Min. 71''
Thibaut Courtois (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Min. 68''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler.
Min. 68''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 66''
Min. 65''
El juego está detenido debido a una lesión Williot Swedberg (Celta de Vigo).
Min. 64''
Fran García (Real Madrid) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 64''
Min. 64''
Williot Swedberg (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 63''
Fran García (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 63''
Min. 63''
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 62''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 62''
Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 62''
(Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Williot Swedberg (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Óscar Mingueza.
Min. 59''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ionut Radu.
Min. 58''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 58''
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
Min. 57''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 57''
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
Min. 56''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 55''
Min. 54''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Rodrygo sustituyendo a Raúl Asencio.
Min. 53' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 0, Celta de Vigo 1. Williot Swedberg (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Bryan Zaragoza.
Min. 47''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 47''
Min. 46''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 46''
Fuera de juego, Real Madrid. Antonio Rüdiger intentó un pase en profundidad pero Federico Valverde estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Williot Swedberg sustituyendo a Pablo Durán.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Madrid 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 45'+3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Carl Starfelt.
Min. 45'+3''
Min. 45'+2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Aurélien Tchouaméni después de un pase en profundidad.
Min. 45'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Carreira.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Min. 44''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
Min. 44''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pablo Durán.
Min. 43''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 43''
Falta de Borja Iglesias (Celta de Vigo).
Min. 41''
Fuera de juego, Real Madrid. Fran García intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Borja Iglesias después de un pase en profundidad.
Min. 40''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 38''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 34''
Remate parado por bajo a la izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 34''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Raúl Asencio.
Min. 33''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 32''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 31''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 29''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 24''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Antonio Rüdiger sustituyendo a Éder Militão debido a una lesión.
Min. 23''
Remate fallado por Javi Rodríguez (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Miguel Román.
Min. 23''
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Éder Militão (Real Madrid).
Min. 20''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 20''
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 18''
Min. 17''
El juego está detenido debido a una lesión Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Min. 16''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 16''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ionut Radu.
Min. 16''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Aurélien Tchouaméni.
Min. 13''
Min. 13''
Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Marcos Alonso intentó un pase en profundidad pero Bryan Zaragoza estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Fran García.
Min. 8''
Remate rechazado de Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Bryan Zaragoza después de un pase en profundidad.
Min. 2''
Min. 1''
El juego está detenido debido a una lesión Pablo Durán (Celta de Vigo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento