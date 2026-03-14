Real Madrid - Elche en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28
14 de Marzo de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 54
2
0
Min. 55''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 53''
Corner,Elche. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 53''
Remate rechazado de André Silva (Elche) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 53''
Martim Neto (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 53''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 51''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 50''
Aleix Febas (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 50''
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Eduardo Camavinga estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Falta de Adrià Pedrosa (Elche).
Min. 48''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Remate fallado por Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha.
Min. 46''
Falta de Federico Redondo (Elche).
Min. 46''
Min. 46''
Lucas Cepeda (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 46''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 2, Elche 0.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Real Madrid 2, Elche 0.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Lucas Cepeda (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Martim Neto.
Min. 45'+2''
Corner,Elche. Corner cometido por Antonio Rüdiger.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Real Madrid. Aurélien Tchouaméni intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 2, Elche 0. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Fran García.
Min. 39' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Elche 0. Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda tras botar una falta.
Min. 39''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 38''
Falta de Federico Redondo (Elche).
Min. 38''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Léo Pétrot (Elche).
Min. 38''
Min. 37''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 37''
Min. 35''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Federico Valverde con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Affengruber.
Min. 33''
Martim Neto (Elche) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 33''
Falta de Thiago Pitarch (Real Madrid).
Min. 30''
Matías Dituro (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por André Silva.
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Lucas Cepeda.
Min. 28''
Falta de Lucas Cepeda (Elche).
Min. 28''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 28''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 27''
Fuera de juego, Real Madrid. Antonio Rüdiger intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Falta de Lucas Cepeda (Elche).
Min. 27''
Min. 23''
Cambio en Elche, entra al campo Adrià Pedrosa sustituyendo a Buba Sangaré debido a una lesión.
Min. 22''
Falta de André Silva (Elche).
Min. 22''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Se reanuda el partido.
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Buba Sangaré (Elche).
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 18''
Mano de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 16''
Federico Redondo (Elche) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 14''
Falta de Victor Chust (Elche).
Min. 14''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 12''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 7''
Fuera de juego, Elche. Aleix Febas intentó un pase en profundidad pero Germán Valera estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 5''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
David Affengruber (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 4''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento