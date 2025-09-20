Real Madrid - Espanyol en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 5
20 de Septiembre de 2025 16:15 .h
1ª parte - Min. 46
1
0
Min. 45'+2''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 45'+2''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 45'+2''
Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Fernando Calero (Espanyol) remate con la izquierda desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edu Expósito con un centro al área tras botar una falta.
Min. 44''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 44''
Tyrhys Dolan (Espanyol) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 41''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 38''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 37''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 37''
Edu Expósito (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Leandro Cabrera.
Min. 35''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Éder Militão.
Min. 32''
Se reanuda el partido.
Min. 31''
El juego está detenido (Espanyol).
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Fernando Calero.
Min. 28''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Falta de Urko González de Zárate (Espanyol).
Min. 27''
Remate rechazado de Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 27''
Remate rechazado de Dani Carvajal (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 26''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Tyrhys Dolan (Espanyol).
Min. 24''
Se reanuda el partido.
Min. 24''
El juego está detenido (Espanyol).
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Espanyol 0. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 21''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 21''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 19''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 19''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 15''
Remate rechazado de Roberto Fernández (Espanyol) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Javi Puado con un centro al área.
Min. 13''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 8''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Roberto Fernández (Espanyol).
Min. 7''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 7''
Pol Lozano (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 5''
Roberto Fernández (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Edu Expósito (Espanyol).
Min. 3''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Carlos Romero (Espanyol).
Min. 1''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Edu Expósito (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Urko González de Zárate.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento