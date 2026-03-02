Real Madrid - Getafe en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 26
02 de Marzo de 2026 21:00 .h
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Martín Satriano (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario.
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Sebastián Boselli (Getafe).
Remate rechazado de Kiko Femenía (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mauro Arambarri.
Corner,Real Madrid. Corner cometido por David Soria.
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Thiago Pitarch.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Federico Valverde.
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Vázquez (Getafe).
Remate rechazado de Sebastián Boselli (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área.
Remate rechazado de Mauro Arambarri (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Luis Milla con un centro al área.
Corner,Getafe. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Remate rechazado de Diego Rico (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mauro Arambarri con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Álvaro Carreras (Real Madrid).
Kiko Femenía (Getafe) ha visto tarjeta amarilla.
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kiko Femenía (Getafe).
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kiko Femenía (Getafe).
Falta de Mauro Arambarri (Getafe).
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Juan Iglesias (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Martín Satriano.
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Valverde.
Mano de Kiko Femenía (Getafe).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento