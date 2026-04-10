Real Madrid - Girona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 31
10 de Abril de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 46
0
0
Min. 45'+1''
Final primera parte, Real Madrid 0, Girona 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Claudio Echeverri (Girona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thomas Lemar.
Min. 43''
Dani Carvajal (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 43''
Falta de Azzedine Ounahi (Girona).
Min. 42''
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 40''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Moreno.
Min. 40''
Se reanuda el partido.
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Fran García (Real Madrid).
Min. 38''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 37''
Remate fallado por Raúl Asencio (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 35''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 35''
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 35''
Alejandro Francés (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 32''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 32''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 29''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 29''
Claudio Echeverri (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Remate parado por bajo a la izquierda. Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 28''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.
Min. 28''
Remate parado a la escuadra izquierda. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 26''
Fuera de juego, Real Madrid. Jude Bellingham intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 25''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 25''
Falta de Alejandro Francés (Girona).
Min. 24''
Falta de Azzedine Ounahi (Girona).
Min. 24''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Arnau Martínez (Girona) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thomas Lemar.
Min. 22''
Remate fallado por Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área.
Min. 21''
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 21''
Vitor Reis (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Fran García (Real Madrid).
Min. 19''
Viktor Tsygankov (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 17''
Remate fallado por Claudio Echeverri (Girona) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Thomas Lemar.
Min. 16''
Falta de Dani Carvajal (Real Madrid).
Min. 16''
Azzedine Ounahi (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Remate parado a la escuadra izquierda. Azzedine Ounahi (Girona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Claudio Echeverri.
Min. 11''
Fuera de juego, Real Madrid. Brahim Díaz intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 11''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área.
Min. 9''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 9''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 9''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Vitor Reis.
Min. 6''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Paulo Gazzaniga.
Min. 4''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Thomas Lemar (Girona).
Min. 3''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Arnau Martínez.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento