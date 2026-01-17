Síguenos en redes sociales:

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 20

17 de Enero de 2026 14:00 .h

1ª parte - Min. 3

Real Madrid

Real Madrid

0

0

Levante

Levante

Estadio Bernabéu

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa

Real Madrid - Levante en directo

Min. 4''

Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).

Min. 4''

Iván Romero (Levante) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Min. 1''

Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Min. 1''

Remate fallado por Karl Etta Eyong (Levante) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Kareem Tunde.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

