Real Madrid - Osasuna en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1
19 de Agosto de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 36
0
0
Min. 37''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 37''
Falta de Valentin Rosier (Osasuna).
Min. 36''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 36''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 34''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 33''
Se reanuda el partido.
Min. 30''
El juego está detenido (Real Madrid).
Min. 30''
Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Min. 30''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 30''
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 28''
Min. 28''
Falta de Aimar Oroz (Osasuna).
Min. 27''
Falta de Éder Militão (Real Madrid).
Min. 27''
Rubén García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 26''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Sergio Herrera.
Min. 26''
Remate parado por bajo a la izquierda. Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Dean Huijsen.
Min. 25''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 23''
Min. 23''
Min. 22''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz con un centro al área.
Min. 21''
Min. 21''
Min. 19''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 19''
Falta de Jon Moncayola (Osasuna).
Min. 18''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Valentin Rosier.
Min. 18''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Dean Huijsen (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 12''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 12''
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Alejandro Catena.
Min. 7''
Remate fallado por Álvaro Carreras (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento