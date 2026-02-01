Real Madrid - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 22
01 de Febrero de 2026 14:00 .h
1ª parte - Min. 9
1
0
Min. 15' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área por el centro de la portería. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 14''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 13''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 13''
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).
Min. 11''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Florian Lejeune (Rayo Vallecano).
Min. 11''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Gerard Gumbau (Rayo Vallecano).
Min. 10''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Jude Bellingham debido a una lesión.
Min. 10''
Se reanuda el partido.
Min. 9''
El juego está detenido debido a una lesión Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 7''
Falta de Ilias Akhomach (Rayo Vallecano).
Min. 7''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate fallado por Ilias Akhomach (Rayo Vallecano) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrei Ratiu.
Min. 2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nobel Mendy.
Min. 2''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pep Chavarría.
Min. 1''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Andrei Ratiu (Rayo Vallecano).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento