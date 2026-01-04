Real Madrid - Real Betis en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 18
04 de Enero de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 29
1
0
Min. 30''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 30''
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Corner,Real Betis. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 27''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 27''
Ángel Ortiz (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Remate fallado por Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 26''
Remate rechazado de Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 24''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 24''
Nelson Deossa (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Remate fallado por Nelson Deossa (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Antony.
Min. 22''
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Aitor Ruibal.
Min. 20' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Real Betis 0. Gonzalo García (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras botar una falta.
Min. 19''
Ángel Ortiz (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 19''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 19''
Falta de Ángel Ortiz (Real Betis).
Min. 17''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álvaro Valles.
Min. 17''
Remate fallado por Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 15''
Fuera de juego, Real Madrid. Gonzalo García intentó un pase en profundidad pero Álvaro Carreras estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Remate fallado por Eduardo Camavinga (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
Min. 12''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 12''
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
Min. 12''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 11''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 11''
Falta de Marc Roca (Real Betis).
Min. 10''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Falta de Marc Roca (Real Betis).
Min. 9''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 9''
Álvaro Valles (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Ricardo Rodríguez.
Min. 8''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Nelson Deossa (Real Betis).
Min. 5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marc Bartra.
Min. 5''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 3''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento