Real Madrid - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 24
14 de Febrero de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 71
Real Madrid
Gonzalo García 5'
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior 25'
Federico Valverde 31'
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior 48'
4
1
Min. 72''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área tras un contraataque.
Min. 70''
Remate rechazado de Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 68''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Arda Güler.
Min. 68''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. 68''
Remate rechazado de Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área.
Min. 68''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dani Carvajal.
Min. 68''
Remate rechazado de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gonçalo Guedes con un centro al área.
Min. 63''
Remate fallado por Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 63''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Aihen Muñoz (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 61''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Martín (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área.
Min. 61''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 60''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Orri Óskarsson sustituyendo a Mikel Oyarzabal.
Min. 60''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Beñat Turrientes sustituyendo a Yangel Herrera.
Min. 60''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Dani Carvajal sustituyendo a Trent Alexander-Arnold.
Min. 60''
Cambio en Real Madrid, entra al campo David Alaba sustituyendo a Antonio Rüdiger.
Min. 59''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 58''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Igor Zubeldia.
Min. 55''
Mano de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 54''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Gorrotxategi.
Min. 53''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 53''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 51''
Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Arda Güler estaba en posición de fuera de juego.
Min. 50''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 50''
Jon Martín (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jon Martín.
Min. 48''
¡Gooooool! Real Madrid 4, Real Sociedad 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 46''
Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.
Min. 46''
Penalti cometido por Jon Aramburu (Real Sociedad) tras una falta dentro del área.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 3, Real Sociedad 1.
Min. 45''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Gonçalo Guedes sustituyendo a Wesley.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Real Madrid 3, Real Sociedad 1.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Gonzalo García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Antonio Rüdiger (Real Madrid).
Min. 45''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 44''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 41''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 41''
Falta de Wesley (Real Sociedad).
Min. 39''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 39''
Min. 35''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 34''
Fuera de juego, Real Madrid. Eduardo Camavinga intentó un pase en profundidad pero Vinícius Júnior estaba en posición de fuera de juego.
Min. 31' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 3, Real Sociedad 1. Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra derecha. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 25''
¡Gooooool! Real Madrid 2, Real Sociedad 1. Vinícius Júnior (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha al centro de la portería.
Min. 24''
Penalti a favor del Real Madrid. Vinícius Júnior sufrió falta en el área.
Min. 24''
Penalti cometido por Jon Aramburu (Real Sociedad) tras una falta dentro del área.
Min. 21''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Real Sociedad 1. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) convirtió el penalti remate con la izquierda por el centro de la portería.
Min. 20''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Penalti cometido por Dean Huijsen (Real Madrid) tras una falta dentro del área.
Min. 20''
Penalti a favor del Real Sociedad. Yangel Herrera sufrió falta en el área.
Min. 18''
Falta de Federico Valverde (Real Madrid).
Min. 18''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Yangel Herrera (Real Sociedad).
Min. 17''
Remate rechazado de Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Eduardo Camavinga.
Min. 16''
Remate fallado por Yangel Herrera (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Carlos Soler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 16''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Martín.
Min. 8''
Min. 8''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Aihen Muñoz con un centro al área.
Min. 5' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Real Sociedad 0. Gonzalo García (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Trent Alexander-Arnold con un centro al área.
Min. 4''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Carlos Soler tras botar una falta.
Min. 3''
Yangel Herrera (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 3''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento