Real Madrid - Sevilla en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 17
20 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
2
0
Min. '
Final del partido, Real Madrid 2, Sevilla 0.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Real Madrid 2, Sevilla 0.
Min. 90'+5''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 90'+5''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Alfon González (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Peque Fernández.
Min. 90'+4''
Falta de Gonzalo García (Real Madrid).
Min. 90'+4''
Peque Fernández (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+4''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rodrygo de libre directo.
Min. 90'+4''
Cambio en Real Madrid, entra al campo David Jiménez sustituyendo a Raúl Asencio.
Min. 90'+3''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.
Min. 90'+2''
Min. 90'+2''
El juego está detenido debido a una lesión Rodrygo (Real Madrid).
Min. 90'+1''
Djibril Sow (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90'+1''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 90'+1''
Min. 90'+1''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Gonzalo García.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Madrid.
Min. 88''
Remate fallado por Peque Fernández (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Oso.
Min. 88''
Remate rechazado de Djibril Sow (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 87''
Remate rechazado de Oso (Sevilla) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alfon González.
Min. 86''
¡Gooooool! Real Madrid 2, Sevilla 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el lado derecho de la portería.
Min. 85''
Penalti a favor del Real Madrid. Rodrygo sufrió falta en el área.
Min. 85''
Penalti cometido por Juanlu Sánchez (Sevilla) tras una falta dentro del área.
Min. 84''
Cambio en Sevilla, entra al campo Adnan Januzaj sustituyendo a Lucien Agoumé.
Min. 84''
Cambio en Sevilla, entra al campo Kike Salas sustituyendo a José Ángel Carmona.
Min. 84''
Cambio en Sevilla, entra al campo Alfon González sustituyendo a Batista Mendy.
Min. 84''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 84''
Falta de Nemanja Gudelj (Sevilla).
Min. 83''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Vinícius Júnior.
Min. 81''
Remate rechazado de Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 80''
Falta de Eduardo Camavinga (Real Madrid).
Min. 80''
Alexis Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 78''
Remate parado a la escuadra izquierda. Rodrygo (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 78''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eduardo Camavinga con un pase de cabeza.
Min. 76''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Raúl Asencio.
Min. 74''
Min. 74''
El juego está detenido debido a una lesión Thibaut Courtois (Real Madrid).
Min. 72''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Eduardo Camavinga sustituyendo a Arda Güler.
Min. 72''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 72''
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 71''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 70''
Cambio en Sevilla, entra al campo Peque Fernández sustituyendo a Isaac Romero.
Min. 70''
Lucien Agoumé (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 69''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 69''
Min. 69''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 69''
Min. 68''
Marcão (Sevilla) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 68''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 68''
Falta de Marcão (Sevilla).
Min. 67''
Min. 67''
Falta de Nemanja Gudelj (Sevilla).
Min. 67''
Remate fallado por Lucien Agoumé (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Oso con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 66''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Thibaut Courtois.
Min. 66''
Remate parado a la escuadra izquierda. Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lucien Agoumé.
Min. 65''
Fran García (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 65''
Falta de Alexis Sánchez (Sevilla).
Min. 63''
Falta de Kylian Mbappé (Real Madrid).
Min. 63''
Marcão (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Cambio en Sevilla, entra al campo Oso sustituyendo a Gabriel Suazo.
Min. 60''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 60''
Min. 60''
Batista Mendy (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 59''
Min. 58''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 57''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Marcão.
Min. 57''
Remate parado a la escuadra izquierda. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Aurélien Tchouaméni con un pase de cabeza.
Min. 57''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Nemanja Gudelj.
Min. 56''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Lucien Agoumé.
Min. 54''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 54''
Min. 52''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alexis Sánchez después de un pase en profundidad.
Min. 52''
Min. 52''
Gabriel Suazo (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 51''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 51''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 51''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gabriel Suazo.
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodrygo.
Min. '
Empieza segunda parte Real Madrid 1, Sevilla 0.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Madrid 1, Sevilla 0.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Alexis Sánchez (Sevilla) remate con la derecha muy escorado desde la derecha que sale rozando el larguero. Asistencia de Juanlu Sánchez con un centro al área.
Min. 45'+3''
Min. 45'+1''
El juego está detenido debido a una lesión Marcão (Sevilla).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Rodrygo (Real Madrid).
Min. 45''
Marcão (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Min. 44''
Min. 43''
Remate rechazado de Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 42''
Min. 42''
Min. 41''
Rodrygo (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 41''
Rodrygo (Real Madrid) se ha ido al suelo, pero ha simulado una falta.
Min. 38' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Madrid 1, Sevilla 0. Jude Bellingham (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras botar una falta.
Min. 37''
Marcão (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Rodrygo (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 37''
Falta de Marcão (Sevilla).
Min. 37''
Remate fallado por Lucien Agoumé (Sevilla) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alexis Sánchez.
Min. 35''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 35''
Min. 34''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 33''
Min. 31''
Falta de Rodrygo (Real Madrid).
Min. 31''
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 29''
Falta de Arda Güler (Real Madrid).
Min. 29''
Min. 27''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 27''
Min. 25''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Min. 24''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 23''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Lucien Agoumé.
Min. 23''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Odysseas Vlachodimos.
Min. 23''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rodrygo con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 23''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
Min. 21''
Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Falta de Gabriel Suazo (Sevilla).
Min. 18''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 17''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Arda Güler.
Min. 10''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 10''
Min. 7''
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alexis Sánchez después de un pase en profundidad.
Min. 6''
Mano de Alexis Sánchez (Sevilla).
Min. 5''
Remate fallado por Antonio Rüdiger (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fran García (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Rodrygo después de un pase en profundidad.
Min. 5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Odysseas Vlachodimos.
Min. 4''
Min. 4''
Falta de Lucien Agoumé (Sevilla).
Min. 3''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Dean Huijsen.
Min. 3''
Remate rechazado de Isaac Romero (Sevilla) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 1''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 1''
Falta de Lucien Agoumé (Sevilla).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento