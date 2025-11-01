Real Madrid - Valencia CF en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 11
01 de Noviembre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 9
1
0
Min. 19''
¡Gooooool! Real Madrid 1, Valencia 0. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha.
Min. 17''
Decisión del VAR: Penalti Real Madrid.
Min. 15''
Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Franco Mastantuono con un centro al área.
Min. 15''
Penalti cometido por César Tárrega (Valencia) con una mano dentro del área.
Min. 14''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Diego López.
Min. 14''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jude Bellingham (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 10''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 7''
Fuera de juego, Real Madrid. Vinícius Júnior intentó un pase en profundidad pero Jude Bellingham estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate fallado por Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado tras un saque de esquina.
Min. 5''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Copete.
Min. 5''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 3''
Se reanuda el partido.
Min. 2''
El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento