Real Madrid - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 8
04 de Octubre de 2025 21:00 .h
1ª parte - Min. 6
Min. 7''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 5''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 5''
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
Min. 4''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento