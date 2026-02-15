Real Oviedo - Athletic Club en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 24
15 de Febrero de 2026 14:00 .h
2ª parte - Min. 70
1
2
Min. 71''
¡Gooooool! Real Oviedo 1, Athletic Club 2. Oihan Sancet (Athletic Club) convirtió el penalti remate con la derecha al centro de la portería.
Min. 70''
Thiago Fernández (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 69''
Remate rechazado de Iñaki Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Yuri Berchiche con un centro al área.
Min. 69''
Penalti cometido por David Carmo (Real Oviedo) con una mano dentro del área.
Min. 68''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 68''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 68''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 66''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Mikel Vesga sustituyendo a Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 66''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Jesús Areso sustituyendo a Andoni Gorosabel.
Min. 66''
Fuera de juego, Real Oviedo. Javi López intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 65''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Nicolás Fonseca sustituyendo a Alberto Reina.
Min. 65''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Kwasi Sibo.
Min. 64''
Mano de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 61''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Alejandro Rego sustituyendo a Mikel Jauregizar debido a una lesión.
Min. 58' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Oviedo 1, Athletic Club 1. Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Yuri Berchiche.
Min. 57''
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 57''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Thiago Fernández sustituyendo a Haissem Hassan.
Min. 56''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Íñigo Ruíz de Galarreta.
Min. 53''
Min. 53''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 53''
Remate fallado por Iñaki Williams (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Andoni Gorosabel con un centro al área.
Min. 51''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Iñaki Williams con un centro al área.
Min. 50''
Remate parado a la escuadra izquierda. Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Robert Navarro.
Min. 48''
Fuera de juego, Real Oviedo. Nacho Vidal intentó un pase en profundidad pero Haissem Hassan estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 1, Athletic Club 0.
Min. 45''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Nico Serrano.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Oviedo 1, Athletic Club 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Federico Viñas.
Min. 44''
Remate rechazado de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 43''
Falta de Javi López (Real Oviedo).
Min. 43''
Nico Serrano (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 42''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
Min. 40''
Mano de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
Min. 39''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Remate fallado por Javi López (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 37''
Mano de Javi López (Real Oviedo).
Min. 36''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 36''
Falta de Nico Serrano (Athletic Club).
Min. 35''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 34''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 34''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 30' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Oviedo 1, Athletic Club 0. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Federico Viñas con un pase de cabeza.
Min. 29''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
Min. 26''
Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 26''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Min. 25''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Min. 24''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que sale rozando el larguero.
Min. 21''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
Min. 20''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 20''
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 13''
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
Min. 13''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 13''
El juego está detenido debido a una lesión Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 12''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gorka Guruzeta (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yuri Berchiche con un pase de cabeza.
Min. 10''
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 8''
Falta de Oihan Sancet (Athletic Club).
Min. 8''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Se reanuda el partido.
Min. 5''
El juego está detenido debido a una lesión Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 4''
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 4''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Yuri Berchiche.
Min. 3''
Remate fallado por Aitor Paredes (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nico Serrano con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 3''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Santiago Colombatto.
Min. 3''
Remate rechazado de Nico Serrano (Athletic Club) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Aymeric Laporte.
Min. 2''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Javi López.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento