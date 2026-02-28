Real Oviedo - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 26
28 de Febrero de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 37
0
0
Min. 38''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 38''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 36''
Julio Díaz (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 36''
Min. 35''
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 35''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Ilyas Chaira con un pase de cabeza.
Min. 33''
Falta de Julio Díaz (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolás Fonseca con un centro al área.
Min. 29''
Remate rechazado de Ademola Lookman (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 27''
Remate rechazado de Julio Díaz (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
Min. 26''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 24''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Min. 24''
Remate rechazado de Nicolás Fonseca (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 23''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 23''
Remate parado por bajo a la izquierda. Federico Viñas (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 22''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rodrigo Mendoza.
Min. 19''
Remate fallado por Kwasi Sibo (Real Oviedo) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Alberto Reina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 19''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Johnny Cardoso.
Min. 19''
Remate rechazado de Javi López (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 18''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Julio Díaz.
Min. 17''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Johnny Cardoso (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 7''
Ademola Lookman (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 7''
Julio Díaz (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Min. 6''
Remate fallado por Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Thiago Almada con un pase de cabeza.
Min. 6''
Remate rechazado de Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Thiago Almada.
Min. 5''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nicolás Fonseca.
Min. 4''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ilyas Chaira con un centro al área tras botar una falta.
Min. 3''
Falta de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento