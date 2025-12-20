Real Oviedo - Celta de Vigo en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 17
20 de Diciembre de 2025 14:00 .h
Finalizado
0
0
Min. '
Final del partido, Real Oviedo 0, Celta de Vigo 0.
Min. 90'+6''
Final segunda parte, Real Oviedo 0, Celta de Vigo 0.
Min. 90'+5''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 90'+5''
Min. 90'+2''
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+2''
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Falta de Miguel Román (Celta de Vigo).
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 87''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 87''
Min. 86''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Luka Ilic sustituyendo a Federico Viñas.
Min. 86''
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 85''
Kwasi Sibo (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 85''
Min. 84''
Min. 84''
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 83''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Hugo Álvarez sustituyendo a Ferran Jutglà.
Min. 83''
Fuera de juego, Real Oviedo. Santi Cazorla intentó un pase en profundidad pero Rahim Alhassane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Salomón Rondón sustituyendo a Ilyas Chaira debido a una lesión.
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Alberto Reina.
Min. 78''
Remate fallado por Lucas Ahijado (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 77''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Jones El Abdellaoui sustituyendo a Williot Swedberg.
Min. 76''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Javi Rodríguez sustituyendo a Manu Fernández.
Min. 76''
Remate fallado por Williot Swedberg (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Iago Aspas tras un contraataque.
Min. 74''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Miguel Román.
Min. 74''
Remate rechazado de Rahim Alhassane (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina con un pase de cabeza.
Min. 72''
Min. 72''
Min. 71''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Josip Brekalo.
Min. 70''
Remate fallado por Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 63''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Ilaix Moriba sustituyendo a Fran Beltrán.
Min. 63''
Cambio en Celta de Vigo, entra al campo Iago Aspas sustituyendo a Bryan Zaragoza.
Min. 63''
Remate fallado por Kwasi Sibo (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 62''
Remate rechazado de Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Colombatto con un centro al área.
Min. 62''
Min. 61''
El juego está detenido debido a una lesión Carl Starfelt (Celta de Vigo).
Min. 60''
Min. 60''
Carl Starfelt (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Manu Fernández (Celta de Vigo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 60''
Falta de Manu Fernández (Celta de Vigo).
Min. 60''
Rahim Alhassane (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 58''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 58''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Miguel Román.
Min. 55''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 54''
Min. 54''
Falta de David Costas (Real Oviedo).
Min. 53''
Min. 53''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 52''
Ferran Jutglà (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 51''
Remate fallado por Marcos Alonso (Celta de Vigo) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 50''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por David Costas.
Min. 49''
Min. 48''
El juego está detenido debido a una lesión Aarón Escandell (Real Oviedo).
Min. 48''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ferran Jutglà (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Oviedo 0, Celta de Vigo 0.
Min. 45'+2''
Min. 45'+1''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lucas Ahijado.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 39''
Min. 39''
Min. 38''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Sergio Carreira intentó un pase en profundidad pero Ferran Jutglà estaba en posición de fuera de juego.
Min. 38''
Remate rechazado de Sergio Carreira (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Bryan Zaragoza.
Min. 37''
Falta de Josip Brekalo (Real Oviedo).
Min. 37''
Min. 36''
Min. 35''
Min. 34''
El juego está detenido debido a una lesión Miguel Román (Celta de Vigo).
Min. 33''
Lucas Ahijado (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 33''
Falta de Lucas Ahijado (Real Oviedo).
Min. 33''
Min. 30''
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).
Min. 29''
Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 26''
Min. 26''
Marcos Alonso (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 25''
Falta de Rahim Alhassane (Real Oviedo).
Min. 25''
Min. 24''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Miguel Román intentó un pase en profundidad pero Williot Swedberg estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Min. 22''
Min. 21''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 21''
Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Remate fallado por Eric Bailly (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ilyas Chaira con un centro al área.
Min. 19''
Remate fallado por Josip Brekalo (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 18''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Marcos Alonso.
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Alberto Reina (Real Oviedo) remate con la derecha escorado desde la izquierda.
Min. 13''
Falta de Williot Swedberg (Celta de Vigo).
Min. 13''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 11''
Min. 10''
Fuera de juego, Real Oviedo. Lucas Ahijado intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Fuera de juego, Celta de Vigo. Marcos Alonso intentó un pase en profundidad pero Williot Swedberg estaba en posición de fuera de juego.
Min. 7''
Fuera de juego, Real Oviedo. Santiago Colombatto intentó un pase en profundidad pero Rahim Alhassane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Remate fallado por Javi Rueda (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Bryan Zaragoza con un centro al área.
Min. 3''
Fuera de juego, Real Oviedo. Lucas Ahijado intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento