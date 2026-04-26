Real Oviedo - Elche en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 32
26 de Abril de 2026 16:15 .h
1ª parte - Min. 22
0
2
Min. 23''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 23''
Buba Sangaré (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 23''
Falta de Haissem Hassan (Real Oviedo).
Min. 23''
Gonzalo Villar (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 21''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 21''
Álvaro Rodríguez (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 19''
Se reanuda el partido.
Min. 19''
El juego está detenido debido a una lesión Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 17''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 17''
Falta de Marc Aguado (Elche).
Min. 16' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Oviedo 0, Elche 2. Gonzalo Villar (Elche) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Álvaro Rodríguez.
Min. 14''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 14''
Buba Sangaré (Elche) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 10''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 10''
Pedro Bigas (Elche) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 9''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Buba Sangaré (Elche).
Min. 6' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Oviedo 0, Elche 1. Pedro Bigas (Elche) remate con la izquierda desde fuera del área a la escuadra derecha. Asistencia de Marc Aguado.
Min. 3''
Mano de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 2''
Haissem Hassan (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2''
Falta de Adrià Pedrosa (Elche).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento