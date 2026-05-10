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La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 35

10 de Mayo de 2026 18:30 .h

Prepartido - Min. 18:30

Real Oviedo

Real Oviedo

0

0

Getafe

Getafe

Carlos Tartiere

Árbitro: César Soto Grado

1 Parte
Real Oviedo
Getafe
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Real Oviedo - Getafe en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

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