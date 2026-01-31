Real Oviedo - Girona en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 22
31 de Enero de 2026 14:00 .h
2ª parte - Min. 47
0
0
Min. 47''
Arnau Martínez (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 46''
Falta de Vitor Reis (Girona).
Min. 46''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 0, Girona 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Oviedo 0, Girona 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de David Carmo con un pase de cabeza.
Min. 44''
Falta de Thomas Lemar (Girona).
Min. 44''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 39''
David Carmo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 39''
Iván Martín (Girona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 39''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 38''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Javi López.
Min. 37''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Álex Moreno.
Min. 36''
Falta de Thomas Lemar (Girona).
Min. 36''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Álex Moreno (Girona).
Min. 33''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Fuera de juego, Girona. Thomas Lemar intentó un pase en profundidad pero Vladyslav Vanat estaba en posición de fuera de juego.
Min. 29''
Fuera de juego, Girona. Iván Martín intentó un pase en profundidad pero Álex Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Min. 26''
Se reanuda el partido.
Min. 25''
El juego está detenido debido a una lesión David Costas (Real Oviedo).
Min. 25''
Falta de Vladyslav Vanat (Girona).
Min. 25''
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Bryan Gil (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 21''
Falta de Vitor Reis (Girona).
Min. 21''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Vladyslav Vanat (Girona).
Min. 14''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Álex Moreno (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 11''
Falta de Arnau Martínez (Girona).
Min. 11''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Fuera de juego, Real Oviedo. Javi López intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Falta de Daley Blind (Girona).
Min. 5''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate fallado por Arnau Martínez (Girona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Viktor Tsygankov con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 4''
Corner,Girona. Corner cometido por David Carmo.
Min. 3''
Mano de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 3''
Vladyslav Vanat (Girona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento