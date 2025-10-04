Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 8

04 de Octubre de 2025 14:00 .h

Prepartido - Min. 14:00

Real Oviedo

Real Oviedo

0

0

Levante

Levante

Carlos Tartiere

Árbitro: José Luis Munuera Montero

1 Parte
Real Oviedo
Levante
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Real Oviedo - Levante en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport