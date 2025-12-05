Real Oviedo - Mallorca en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 15
05 de Diciembre de 2025 21:00 .h
Finalizado
0
0
Min. '
Final del partido, Real Oviedo 0, Mallorca 0.
Min. 90'+8''
Final segunda parte, Real Oviedo 0, Mallorca 0.
Min. 90'+8''
Se reanuda el partido.
Min. 90'+8''
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).
Min. 90'+7''
Ovie Ejaria (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+7''
Min. 90'+7''
Remate rechazado de Takuma Asano (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Manu Morlanes.
Min. 90'+7''
Remate fallado por Takuma Asano (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Johan Mojica con un centro al área.
Min. 90'+7''
Fuera de juego, Real Oviedo. Álex Forés intentó un pase en profundidad pero Ovie Ejaria estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+5''
Oier Luengo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+5''
Dani Calvo (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+5''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha visto tarjeta roja.
Min. 90'+4''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 90'+3''
Min. 90'+3''
Takuma Asano (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+2''
Falta de Takuma Asano (Mallorca).
Min. 90'+1''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Alberto Reina sustituyendo a Santiago Colombatto.
Min. 90'+1''
Cambio en Mallorca, entra al campo Pablo Torre sustituyendo a Samú Costa.
Min. 90'+1''
Cambio en Mallorca, entra al campo Javi Llabrés sustituyendo a Mateo Joseph.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 89''
Santi Cazorla (Real Oviedo) ha visto tarjeta roja.
Min. 89''
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Santi Cazorla (Real Oviedo).
Min. 88''
Falta de Santi Cazorla (Real Oviedo).
Min. 88''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 87''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nacho Vidal (Real Oviedo) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 86''
Min. 86''
Min. 83''
Mano de Samú Costa (Mallorca).
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Álex Forés sustituyendo a Salomón Rondón.
Min. 82''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Ovie Ejaria sustituyendo a Leander Dendoncker.
Min. 81''
Remate fallado por Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Haissem Hassan con un centro al área.
Min. 80''
Cambio en Mallorca, entra al campo Takuma Asano sustituyendo a Jan Virgili.
Min. 80''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
Min. 78''
Remate fallado por Santi Cazorla (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rahim Alhassane.
Min. 78''
Remate rechazado de Santi Cazorla (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Haissem Hassan.
Min. 78''
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 76''
Min. 76''
Min. 75''
Se reanuda el partido.
Min. 75''
Cambio en Mallorca, entra al campo Manu Morlanes sustituyendo a Sergi Darder.
Min. 74''
El juego está detenido debido a una lesión Samú Costa (Mallorca).
Min. 74''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Sergi Darder.
Min. 73''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Vedat Muriqi.
Min. 73''
Remate fallado por Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santi Cazorla con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 72''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Pablo Maffeo.
Min. 71''
Min. 71''
Mateo Joseph (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 70''
Remate fallado por Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de David Carmo.
Min. 69''
Min. 69''
Min. 68''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Samú Costa.
Min. 68''
Remate rechazado de Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vedat Muriqi.
Min. 66''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Ilyas Chaira.
Min. 66''
Remate fallado por Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Omar Mascarell con un pase de cabeza.
Min. 64''
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 64''
Johan Mojica (Mallorca) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 62''
Min. 62''
Min. 61''
Remate fallado por Antonio Raíllo (Mallorca) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergi Darder con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 61''
Min. 60''
Min. 60''
Min. 56''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 56''
Falta de Jan Virgili (Mallorca).
Min. 55''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Santiago Colombatto.
Min. 53''
Corner,Mallorca. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 52''
Min. 52''
Martin Valjent (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 50''
Remate fallado por Johan Mojica (Mallorca) remate con la izquierda desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sergi Darder.
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 0, Mallorca 0.
Min. 45''
Final primera parte, Real Oviedo 0, Mallorca 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 0 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Min. 44''
Remate rechazado de Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Johan Mojica.
Min. 43''
Remate parado por bajo a la izquierda. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Antonio Raíllo.
Min. 43''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Samú Costa después de un pase en profundidad.
Min. 40''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 40''
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 38''
Falta de Mateo Joseph (Mallorca).
Min. 38''
Min. 38''
Min. 36''
Min. 36''
Min. 35''
Min. 35''
Remate fallado por Santi Cazorla (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de David Carmo con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 34''
Min. 32''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 31''
Samú Costa (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 31''
David Carmo (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 31''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Falta de Pablo Maffeo (Mallorca).
Min. 27''
Mano de Santi Cazorla (Real Oviedo).
Min. 25''
Min. 25''
Mateo Joseph (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 24''
Min. 22''
Remate fallado por Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 20''
Min. 20''
Min. 20''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 20''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 19''
Min. 17''
Remate parado por bajo a la izquierda. Sergi Darder (Mallorca) remate con la izquierda escorado desde la izquierda. Asistencia de Vedat Muriqi con un pase de cabeza.
Min. 16''
Remate parado por bajo a la izquierda. Jan Virgili (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Sergi Darder con un centro al área.
Min. 12''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Samú Costa (Mallorca).
Min. 12''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 12''
Min. 11''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Pablo Maffeo.
Min. 11''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rahim Alhassane.
Min. 9''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 8''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Antonio Raíllo.
Min. 6''
Fuera de juego, Real Oviedo. Ilyas Chaira intentó un pase en profundidad pero Rahim Alhassane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 6''
Remate parado por bajo a la izquierda. Leander Dendoncker (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Nacho Vidal con un centro al área.
Min. 3''
Remate parado por bajo a la izquierda. Sergi Darder (Mallorca) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Omar Mascarell.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento