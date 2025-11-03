Real Oviedo - Osasuna en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 11
03 de Noviembre de 2025 21:00 .h
2ª parte - Min. 57
0
0
Min. 58''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 55''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 55''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 55''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 54''
Iker Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Min. 52''
Raúl García (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Min. 51''
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 51''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 50''
Min. 50''
Min. 49''
Falta de Rubén García (Osasuna).
Min. 49''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Iker Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 0, Osasuna 0.
Min. 45'+6''
Final primera parte, Real Oviedo 0, Osasuna 0.
Min. 45'+6''
Min. 45'+6''
David Carmo (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+5''
Mano de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 45'+2''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+2''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Remate fallado por Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 44''
Jon Moncayola (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Salomón Rondón (Real Oviedo).
Min. 43''
Remate fallado por Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Alejandro Catena.
Min. 41''
Fuera de juego, Real Oviedo. Federico Viñas intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 41''
Min. 41''
Leander Dendoncker (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Min. 40''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 39''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Santiago Colombatto.
Min. 38''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 38''
Abel Bretones (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Min. 37''
Remate fallado por Raúl García (Osasuna) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jon Moncayola con un centro al área.
Min. 33''
Falta de Moi Gómez (Osasuna).
Min. 33''
Min. 32''
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate con la derecha desde la banda izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Javi López.
Min. 31''
Remate parado por bajo a la izquierda. Víctor Muñoz (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Abel Bretones con un centro al área.
Min. 29''
Raúl García (Osasuna) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 29''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 29''
Remate fallado por Alejandro Catena (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rubén García con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 28''
Corner,Osasuna. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 28''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ante Budimir (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rubén García con un centro al área.
Min. 27''
Falta de David Carmo (Real Oviedo).
Min. 27''
Ante Budimir (Osasuna) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 26''
Min. 26''
Víctor Muñoz (Osasuna) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Alejandro Catena (Osasuna) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 25''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 25''
Min. 24''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ante Budimir (Osasuna) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 23''
Fuera de juego, Real Oviedo. David Carmo intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Raúl García (Osasuna) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Víctor Muñoz con un centro al área.
Min. 21''
Mano de Moi Gómez (Osasuna).
Min. 18''
Cambio en Osasuna, entra al campo Iker Muñoz sustituyendo a Lucas Torró debido a una lesión.
Min. 17''
Falta de Moi Gómez (Osasuna).
Min. 17''
Min. 17''
Remate rechazado de Víctor Muñoz (Osasuna) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moi Gómez.
Min. 14''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Ante Budimir (Osasuna).
Min. 13''
Se reanuda el partido.
Min. 12''
El juego está detenido debido a una lesión Lucas Torró (Osasuna).
Min. 12''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 12''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 7''
El juego está detenido debido a una lesión Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 7''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Lucas Torró (Osasuna).
Min. 5''
Fuera de juego, Real Oviedo. Javi López intentó un pase en profundidad pero Salomón Rondón estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Remate fallado por Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Ilyas Chaira con un centro al área.
Min. 2''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Santiago Colombatto después de un pase en profundidad.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento