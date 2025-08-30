Real Oviedo - Real Sociedad en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
30 de Agosto de 2025 19:00 .h
1ª parte - Min. 31
0
0
Min. 32''
Remate fallado por Aihen Muñoz (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jon Aramburu.
Min. 31''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Ilyas Chaira debido a una lesión.
Min. 31''
Min. 30''
El juego está detenido debido a una lesión Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 29''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 29''
Ovie Ejaria (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Min. 27''
El juego está detenido (Real Sociedad).
Min. 26''
Remate rechazado de Jon Aramburu (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Takefusa Kubo con un centro al área.
Min. 26''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 24''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dani Calvo.
Min. 22''
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 17''
Remate fallado por Luka Ilic (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Alberto Reina tras botar una falta.
Min. 16''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 16''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 13''
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Aihen Muñoz (Real Sociedad).
Min. 10''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 10''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 10''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate fallado por Aihen Muñoz (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Min. 9''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Federico Viñas.
Min. 9''
Remate rechazado de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 7''
Remate fallado por Ovie Ejaria (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 6''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Takefusa Kubo (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Jon Gorrotxategi.
Min. 5''
Remate fallado por Jon Aramburu (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Igor Zubeldia con un pase de cabeza tras un saque de esquina.
Min. 4''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 4''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ander Barrenetxea.
Min. 2''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 2''
Falta de Ander Barrenetxea (Real Sociedad).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento