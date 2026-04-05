Real Oviedo - Sevilla en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 30
05 de Abril de 2026 18:30 .h
Finalizado
Min. '
Final del partido, Real Oviedo 1, Sevilla 0.
Min. 90'+4''
Final segunda parte, Real Oviedo 1, Sevilla 0.
Min. 90'+3''
Fuera de juego, Sevilla. Manu Bueno intentó un pase en profundidad pero Kike Salas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 90'+2''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 90'+2''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 90'+2''
Andrés Castrín (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 90'+1''
Remate fallado por Nemanja Gudelj (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería de libre directo.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 90''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 90''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 90''
Kike Salas (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 89''
Nicolás Fonseca (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 88''
Falta de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 88''
Gabriel Suazo (Sevilla) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 86''
Fuera de juego, Real Oviedo. Santiago Colombatto intentó un pase en profundidad pero Rahim Alhassane estaba en posición de fuera de juego.
Min. 86''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Santi Cazorla.
Min. 85''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Rahim Alhassane sustituyendo a Javi López.
Min. 82''
Santiago Colombatto (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 82''
Falta de Isaac Romero (Sevilla).
Min. 82''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 82''
Chidera Ejuke (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 80''
Cambio en Sevilla, entra al campo Chidera Ejuke sustituyendo a Rubén Vargas debido a una lesión.
Min. 79''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Thiago Borbas.
Min. 77''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Javi López.
Min. 76''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Santi Cazorla (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 74''
Remate fallado por Nicolás Fonseca (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Santi Cazorla.
Min. 73''
Cambio en Sevilla, entra al campo Gabriel Suazo sustituyendo a Oso.
Min. 72''
Cambio en Sevilla, entra al campo Isaac Romero sustituyendo a Batista Mendy.
Min. 72''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santi Cazorla sustituyendo a Alberto Reina.
Min. 72''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Haissem Hassan sustituyendo a Thiago Fernández.
Min. 71''
Fuera de juego, Real Oviedo. Thiago Fernández intentó un pase en profundidad pero Santiago Colombatto estaba en posición de fuera de juego.
Min. 69''
Manu Bueno (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 69''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 69''
Falta de Manu Bueno (Sevilla).
Min. 67''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Nemanja Gudelj.
Min. 67''
Remate rechazado de Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 66''
Remate rechazado de Andrés Castrín (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área.
Min. 64''
Falta de Nicolás Fonseca (Real Oviedo).
Min. 64''
Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 63''
Nicolás Fonseca (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 63''
Falta de Rubén Vargas (Sevilla).
Min. 59''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Thiago Borbas sustituyendo a Federico Viñas.
Min. 59''
Cambio en Real Oviedo, entra al campo Santiago Colombatto sustituyendo a Kwasi Sibo.
Min. 56''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 56''
Falta de Andrés Castrín (Sevilla).
Min. 55''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 55''
Falta de Oso (Sevilla).
Min. 54''
Kike Salas (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 54''
Aarón Escandell (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 54''
Falta de Kike Salas (Sevilla).
Min. 53''
Javi López (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 53''
Min. 53''
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 49''
Remate fallado por Dani Calvo (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Thiago Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 49''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Juanlu Sánchez.
Min. 45''
Cambio en Sevilla, entra al campo Manu Bueno sustituyendo a Djibril Sow.
Min. '
Empieza segunda parte Real Oviedo 1, Sevilla 0.
Min. 45''
Cambio en Sevilla, entra al campo Andrés Castrín sustituyendo a José Ángel Carmona.
Min. 45'+7''
Final primera parte, Real Oviedo 1, Sevilla 0.
Min. 45'+4''
Remate fallado por Rubén Vargas (Sevilla) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 45'+2''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 45'+2''
Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Djibril Sow tras un contraataque.
Min. 45'+1''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Federico Viñas.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por José Ángel Carmona.
Min. 43''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 43''
Thiago Fernández (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 43''
Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).
Min. 42''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de Oso (Sevilla).
Min. 39''
El juego está detenido debido a una lesión Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 38''
Tanguy Nianzou (Sevilla) ha visto tarjeta roja.
Min. 38''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 38''
Falta de Tanguy Nianzou (Sevilla).
Min. 37''
Remate fallado por Tanguy Nianzou (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 37''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 37''
Remate rechazado de Tanguy Nianzou (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área.
Min. 36''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Nicolás Fonseca.
Min. 35''
Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 32' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Oviedo 1, Sevilla 0. Federico Viñas (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alberto Reina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 32''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por José Ángel Carmona.
Min. 29''
Remate fallado por Tanguy Nianzou (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 27''
Min. 27''
El juego está detenido debido a una lesión Juanlu Sánchez (Sevilla).
Min. 26''
Remate fallado por Nemanja Gudelj (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 25''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Nicolás Fonseca.
Min. 23''
El juego está detenido debido a una lesión Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 20''
El juego está detenido (Real Oviedo).
Min. 16''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Javi López.
Min. 15''
El juego está detenido debido a una lesión Djibril Sow (Sevilla).
Min. 13''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 13''
Falta de Federico Viñas (Real Oviedo).
Min. 13''
Djibril Sow (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 9''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Odysseas Vlachodimos.
Min. 6''
Kike Salas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Falta de Rubén Vargas (Sevilla).
Min. 5''
Remate fallado por Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juanlu Sánchez.
Min. 4''
Falta de Thiago Fernández (Real Oviedo).
Min. 4''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Akor Adams (Sevilla).
Min. 2''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Kike Salas (Sevilla).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento