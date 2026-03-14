Real Oviedo - Valencia CF en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 28
14 de Marzo de 2026 18:30 .h
1ª parte - Min. 24
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Min. 25''
Remate fallado por Largie Ramazani (Valencia) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Filip Ugrinic.
Min. 23''
Corner,Valencia. Corner cometido por David Costas.
Min. 21''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Unai Núñez (Valencia).
Min. 18''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por José Gayà.
Min. 16''
Thierry Correia (Valencia) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 16''
Fuera de juego, Real Oviedo. Nicolás Fonseca intentó un pase en profundidad pero Thiago Fernández estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Fuera de juego, Real Oviedo. Aarón Escandell intentó un pase en profundidad pero Luka Ilic estaba en posición de fuera de juego.
Min. 12''
Falta de Eric Bailly (Real Oviedo).
Min. 12''
Umar Sadiq (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 11''
Thierry Correia (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Falta de Unai Núñez (Valencia).
Min. 9''
Fuera de juego, Valencia. Umar Sadiq intentó un pase en profundidad pero Largie Ramazani estaba en posición de fuera de juego.
Min. 8''
Falta de Javi López (Real Oviedo).
Min. 8''
Thierry Correia (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 6''
Remate fallado por Umar Sadiq (Valencia) remate con la derecha desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Largie Ramazani con un pase de cabeza.
Min. 5''
Remate fallado por Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Eric Bailly.
Min. 2''
Remate fallado por Unai Núñez (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 1''
Corner,Valencia. Corner cometido por Alberto Reina.
Min. 1''
Remate rechazado de Largie Ramazani (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área.
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento