Real Oviedo - Villarreal en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 33
23 de Abril de 2026 21:30 .h
1ª parte - Min. 22
0
1
Min. 23''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Thiago Fernández (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 21''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 21''
Sergi Cardona (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 17''
Falta de Alfon González (Villarreal).
Min. 16''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alfon González (Villarreal) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Nicolas Pépé después de un pase en profundidad.
Min. 15''
Remate fallado por Kwasi Sibo (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Min. 13''
¡Gooooool! Real Oviedo 0, Villarreal 1. Nicolas Pépé (Villarreal) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Min. 9''
Decisión del VAR: Penalti Villarreal.
Min. 8''
Penalti cometido por Dani Calvo (Real Oviedo) tras una falta dentro del área.
Min. 8''
Penalti a favor del Villarreal. Nicolas Pépé sufrió falta en el área.
Min. 1''
Remate rechazado de Eric Bailly (Real Oviedo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Ilyas Chaira.
Min. 1''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 1''
Falta de Sergi Cardona (Villarreal).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento