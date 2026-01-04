Real Sociedad - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 18
04 de Enero de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 71
1
1
Min. 72''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Pablo Marín sustituyendo a Beñat Turrientes.
Min. 72''
Cambio en Real Sociedad, entra al campo Ander Barrenetxea sustituyendo a Gonçalo Guedes.
Min. 72''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Giacomo Raspadori sustituyendo a Koke.
Min. 70''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Duje Caleta-Car.
Min. 70''
Remate rechazado de Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Min. 69''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Takefusa Kubo (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Sergio Gómez.
Min. 67''
Remate fallado por Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Conor Gallagher.
Min. 66''
Remate parado por bajo a la izquierda. Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 64''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Falta de Beñat Turrientes (Real Sociedad).
Min. 63''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Conor Gallagher intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
Min. 62''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Sergio Gómez.
Min. 62''
Min. 62''
Falta de Carlos Soler (Real Sociedad).
Min. 61''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 61''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 60''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Antoine Griezmann sustituyendo a Julián Alvarez.
Min. 60''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Johnny Cardoso sustituyendo a Álex Baena.
Min. 59''
Fuera de juego, Real Sociedad. Takefusa Kubo intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 55' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Takefusa Kubo tras un contraataque.
Min. 54''
Mano de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 53''
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
Min. 53''
Carlos Soler (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 52''
Remate fallado por Conor Gallagher (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena.
Min. 50' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 1. Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería. Asistencia de Giuliano Simeone con un centro al área.
Min. 49''
Robin Le Normand (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 48''
Fuera de juego, Real Sociedad. Jon Aramburu intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 48''
Remate fallado por Álex Baena (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Alexander Sørloth.
Min. 47''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Carlos Soler.
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Robin Le Normand sustituyendo a Matteo Ruggeri.
Min. 45''
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Conor Gallagher sustituyendo a Pablo Barrios.
Min. 45'+2''
Duje Caleta-Car (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Fuera de juego, Real Sociedad. Carlos Soler intentó un pase en profundidad pero Brais Méndez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 44''
Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 44''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 44''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 42''
Falta de Julián Alvarez (Atlético de Madrid).
Min. 42''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Carlos Soler (Real Sociedad) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 40''
Remate rechazado de Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 40''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza desde muy cerca.
Min. 39''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Álex Baena.
Min. 39''
Remate rechazado de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Takefusa Kubo.
Min. 38''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 38''
Remate fallado por Beñat Turrientes (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Min. 36''
Remate fallado por Marcos Llorente (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Koke tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Gonçalo Guedes.
Min. 33''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 33''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 30''
Remate fallado por Gonçalo Guedes (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Min. 30''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marcos Llorente.
Min. 29''
Min. 29''
Beñat Turrientes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 28''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Jon Aramburu.
Min. 26''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dávid Hancko.
Min. 25''
Min. 25''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 24''
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
Min. 24''
Jon Aramburu (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 20''
Se reanuda el partido.
Min. 19''
El juego está detenido (Atlético de Madrid).
Min. 18''
Min. 18''
Takefusa Kubo (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Jan Oblak.
Min. 16''
Remate parado por bajo a la izquierda. Brais Méndez (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 15''
Min. 15''
Falta de Brais Méndez (Real Sociedad).
Min. 15''
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
Min. 15''
Duje Caleta-Car (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 14''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
Min. 13''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 13''
Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 13''
Falta de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. 12''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Álex Baena.
Min. 11''
Falta de Marc Pubill (Atlético de Madrid).
Min. 11''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Duje Caleta-Car.
Min. 5''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Beñat Turrientes.
Min. 4''
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 4''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marc Pubill.
Min. 3''
Min. 3''
Takefusa Kubo (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento