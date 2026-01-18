Síguenos en redes sociales:

18 de Enero de 2026 21:00 .h

1ª parte - Min. 21:00

Estadio Municipal de Anoeta

Árbitro: Jesús Gil Manzano

Real Sociedad - Barcelona en directo

Min. 3''

Fuera de juego, Real Sociedad. Sergio Gómez intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.

Min. 2''

Remate fallado por Pedri (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto tras un contraataque.

Min. 2''

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Pedri (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal.

Min. 1''

Fuera de juego, Real Sociedad. Gonçalo Guedes intentó un pase en profundidad pero Mikel Oyarzabal estaba en posición de fuera de juego.

Min. '

Empieza primera parte.

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

