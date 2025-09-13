Real Sociedad - Real Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 4
13 de Septiembre de 2025 16:15 .h
2ª parte - Min. 52
0
2
Min. 53''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dani Ceballos.
Min. 52''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 52''
Gonçalo Guedes (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 51''
Remate rechazado de Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 50''
Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 50''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 49''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 49''
Falta de Gonçalo Guedes (Real Sociedad).
Min. '
Empieza segunda parte Real Sociedad 0, Real Madrid 2.
Min. 45''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Federico Valverde sustituyendo a Brahim Díaz.
Min. 45'+4''
Final primera parte, Real Sociedad 0, Real Madrid 2.
Min. 45'+3''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+3''
Min. 45'+2''
Min. 45'+1''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 45'+1''
Sergio Gómez (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 44' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 0, Real Madrid 2. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca a la escuadra derecha. Asistencia de Kylian Mbappé.
Min. 43''
Dani Carvajal (Real Madrid) remata al poste izquierdo, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras botar una falta.
Min. 42''
Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 42''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 41''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 41''
Min. 40''
Falta de Aurélien Tchouaméni (Real Madrid).
Min. 40''
Ander Barrenetxea (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 40''
Remate fallado por Éder Militão (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras botar una falta.
Min. 39''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 39''
Min. 37''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Min. 36''
Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ander Barrenetxea con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 35''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dani Carvajal.
Min. 34''
Remate rechazado de Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mikel Oyarzabal.
Min. 34''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Dani Carvajal.
Min. 32''
Dean Huijsen (Real Madrid) ha visto tarjeta roja.
Min. 32''
Falta de Dean Huijsen (Real Madrid).
Min. 32''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Remate rechazado de Brahim Díaz (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Dani Ceballos.
Min. 30''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Jon Gorrotxategi.
Min. 30''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Álex Remiro.
Min. 30''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 29''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aritz Elustondo.
Min. 28''
Falta de Brahim Díaz (Real Madrid).
Min. 28''
Sergio Gómez (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 27''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arda Güler con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 26''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Aritz Elustondo.
Min. 26''
Remate rechazado de Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 26''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Brahim Díaz.
Min. 26''
Remate parado por bajo a la izquierda. Éder Militão (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Dean Huijsen con un pase de cabeza.
Min. 25''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 25''
Min. 25''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 22''
Min. 21''
Remate rechazado de Mikel Goti (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pablo Marín.
Min. 19''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Pablo Marín (Real Sociedad).
Min. 18''
Remate fallado por Ander Barrenetxea (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergio Gómez.
Min. 17''
Remate rechazado de Duje Caleta-Car (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Sergio Gómez con un centro al área.
Min. 17''
Min. 15''
Kylian Mbappé (Real Madrid) remata al poste derecho, remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 12' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Real Sociedad 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área al centro de la portería.
Min. 12''
Brahim Díaz (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Sergio Gómez (Real Sociedad).
Min. 9''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Dani Carvajal.
Min. 6''
Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 5''
Éder Militão (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Falta de Igor Zubeldia (Real Sociedad).
Min. 5''
Min. 4''
Remate rechazado de Pablo Marín (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gonçalo Guedes.
Min. 2''
Fuera de juego, Real Madrid. Dani Carvajal intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Dani Ceballos (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 2''
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento