Real Sociedad - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 25
21 de Febrero de 2026 14:00 .h
1ª parte - Min. 16
0
0
Min. 17''
Álex Remiro (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Jon Gorrotxategi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 13''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alberto Reina.
Min. 12''
Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Kwasi Sibo (Real Oviedo).
Min. 11''
Se reanuda el partido.
Min. 11''
El juego está detenido (Real Oviedo).
Min. 9''
Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).
Min. 9''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Eric Bailly.
Min. 7''
Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Nicolás Fonseca.
Min. 5''
Falta de Brais Méndez (Real Sociedad).
Min. 5''
Eric Bailly (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 5''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Brais Méndez.
Min. 3''
Falta de Jon Aramburu (Real Sociedad).
Min. 3''
Javi López (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento