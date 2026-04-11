Sevilla - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 31
11 de Abril de 2026 21:00 .h
1ª parte - Min. 3
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Min. 4''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Rodrigo Mendoza intentó un pase en profundidad pero Alexander Sørloth estaba en posición de fuera de juego.
Min. 3''
Remate rechazado de Rubén Vargas (Sevilla) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo. Asistencia de Juanlu Sánchez con un centro al área.
Min. 2''
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rubén Vargas con un centro al área.
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Empieza primera parte.
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Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento