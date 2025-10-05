Sevilla - Barcelona en directo

Min. 45''
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
Min. 43''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Odysseas Vlachodimos.
Min. 43''
Remate parado por bajo a la izquierda. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pau Cubarsí.
Min. 39''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Ronald Araujo.
Min. 38''
Frenkie de Jong (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
Min. 36' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sevilla 2, Barcelona 0. Isaac Romero (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rubén Vargas tras un contraataque.
Min. 36''
Falta de César Azpilicueta (Sevilla).
Min. 36''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 35''
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Lucien Agoumé.
Min. 34''
Se reanuda el partido.
Min. 33''
El juego está detenido (Barcelona).
Min. 32''
Remate parado a la escuadra izquierda. Jules Koundé (Barcelona) con un remate desde el centro del área. Asistencia de Marcus Rashford con un centro al área.
Min. 31''
Corner,Barcelona. Corner cometido por José Ángel Carmona.
Min. 30''
Corner,Barcelona. Corner cometido por César Azpilicueta.
Min. 28''
Fuera de juego, Sevilla. Batista Mendy intentó un pase en profundidad pero Alexis Sánchez estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Corner,Sevilla. Corner cometido por Wojciech Szczesny.
Min. 27''
Remate parado por bajo a la izquierda. Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Djibril Sow.
Min. 25''
Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alexis Sánchez.
Min. 22''
Falta de César Azpilicueta (Sevilla).
Min. 22''
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Remate fallado por José Ángel Carmona (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Isaac Romero.
Min. 21''
Ferran Torres (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 21''
Lucien Agoumé (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 21''
Falta de Ferran Torres (Barcelona).
Min. 20''
Marcão (Sevilla) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 20''
Falta de Marcão (Sevilla).
Min. 20''
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Fuera de juego, Sevilla. Isaac Romero intentó un pase en profundidad pero Rubén Vargas estaba en posición de fuera de juego.
Min. 17''
Falta de Batista Mendy (Sevilla).
Min. 17''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Gerard Martín (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 16''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 16''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 15''
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 13''
¡Gooooool! Sevilla 1, Barcelona 0. Alexis Sánchez (Sevilla) convirtió el penalti remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 11''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Sevilla.
Min. 10''
Penalti a favor del Sevilla. Isaac Romero sufrió falta en el área.
Min. 10''
Penalti cometido por Ronald Araujo (Barcelona) tras una falta dentro del área.
Min. 8''
Rubén Vargas (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 8''
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
Min. 3''
Fuera de juego, Sevilla. Gabriel Suazo intentó un pase en profundidad pero Djibril Sow estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento