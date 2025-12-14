Sevilla - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 16
14 de Diciembre de 2025 14:00 .h
Descanso - Min. 52
2
0
Min. 45'+7''
Final primera parte, Sevilla 2, Real Oviedo 0.
Min. 45'+7''
Fuera de juego, Real Oviedo. David Carmo intentó un pase en profundidad pero Ilyas Chaira estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+6''
Min. 45'+6''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+5''
Fuera de juego, Sevilla. Oso intentó un pase en profundidad pero Lucien Agoumé estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+3''
Remate fallado por Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Lucas Ahijado (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.
Min. 45'+2''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Alexis Sánchez.
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 6 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Falta de Batista Mendy (Sevilla).
Min. 45''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
José Ángel Carmona (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 44''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 42''
Alexis Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 42''
Falta de Haissem Hassan (Real Oviedo).
Min. 39''
Min. 39''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Alexis Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 37''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. 34''
Falta de Lucien Agoumé (Sevilla).
Min. 34''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 32''
Min. 32''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 26''
Remate rechazado de Lucien Agoumé (Sevilla) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
Min. 22' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sevilla 2, Real Oviedo 0. Djibril Sow (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. 22''
Remate rechazado de Djibril Sow (Sevilla) remate con la derecha desde el centro del área.
Min. 20''
Falta de Nemanja Gudelj (Sevilla).
Min. 20''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Decisión del VAR: No Fue Penalti Real Oviedo.
Min. 14''
Batista Mendy (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 13''
Falta de Djibril Sow (Sevilla).
Min. 13''
Ilyas Chaira (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 10''
Remate rechazado de Akor Adams (Sevilla) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de José Ángel Carmona.
Min. 8''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Fábio Cardoso.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Sevilla 1, Real Oviedo 0. Akor Adams (Sevilla) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lucien Agoumé después de un pase en profundidad tras un contraataque.
Min. 3''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Salomón Rondón (Real Oviedo) remate de cabeza desde el centro del área.
Min. 2''
Fuera de juego, Sevilla. Odysseas Vlachodimos intentó un pase en profundidad pero Akor Adams estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento