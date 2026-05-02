Valencia CF - Atlético de Madrid en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 34
02 de Mayo de 2026 16:15 .h
2ª parte - Min. 48
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Min. 49''
Umar Sadiq (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 49''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 48''
Remate fallado por Guido Rodríguez (Valencia) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda.
Min. 46''
Fuera de juego, Valencia. Pepelu intentó un pase en profundidad pero Umar Sadiq estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza segunda parte Valencia 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Valencia 0, Atlético de Madrid 0.
Min. 45'+2''
Remate rechazado de Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 45'+1''
Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 45'+1''
Falta de Javi Guerra (Valencia).
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Obed Vargas intentó un pase en profundidad pero Rayane Belaid estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Remate fallado por Thiago Almada (Atlético de Madrid) remate con la izquierda escorado desde la izquierda el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Rayane Belaid después de un pase en profundidad.
Min. 39''
Remate fallado por Javi Guerra (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Guido Rodríguez.
Min. 39''
Largie Ramazani (Valencia) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Filip Ugrinic tras un contraataque.
Min. 38''
Remate rechazado de Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Thiago Almada con un centro al área.
Min. 38''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por José Gayà.
Min. 36''
Remate fallado por Rayane Belaid (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nahuel Molina con un centro al área.
Min. 35''
Remate fallado por Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Javier Morcillo tras un saque de esquina.
Min. 35''
Remate fallado por Javier Morcillo (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Thiago Almada con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 34''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Guido Rodríguez.
Min. 33''
Fuera de juego, Valencia. José Gayà intentó un pase en profundidad pero Filip Ugrinic estaba en posición de fuera de juego.
Min. 32''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Juan Musso intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 30''
Largie Ramazani (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 30''
Falta de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid).
Min. 29''
Thiago Almada (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 29''
Renzo Saravia (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 29''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 27''
Fuera de juego, Valencia. Guido Rodríguez intentó un pase en profundidad pero Umar Sadiq estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Falta de José Gayà (Valencia).
Min. 27''
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 26''
Remate rechazado de Filip Ugrinic (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 25''
Remate rechazado de Largie Ramazani (Valencia) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Filip Ugrinic.
Min. 22''
Largie Ramazani (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 22''
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
Min. 17''
Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde mas de 30 metros.
Min. 17''
Remate rechazado de Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Julio Díaz.
Min. 16''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Stole Dimitrievski.
Min. 16''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Nahuel Molina (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 15''
Remate fallado por Javier Morcillo (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un contraataque.
Min. 15''
Remate parado por bajo a la izquierda. Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Nahuel Molina.
Min. 14''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Clément Lenglet intentó un pase en profundidad pero Nahuel Molina estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Se reanuda el partido.
Min. 13''
El juego está detenido debido a una lesión Umar Sadiq (Valencia).
Min. 7''
Renzo Saravia (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Thiago Almada (Atlético de Madrid).
Min. 3''
Largie Ramazani (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
Min. 2''
Fuera de juego, Valencia. Pepelu intentó un pase en profundidad pero José Gayà estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento