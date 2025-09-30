Valencia CF - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 7
30 de Septiembre de 2025 20:00 .h
1ª parte - Min. 29
1
0
Min. 30''
André Almeida (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 30''
Falta de Alberto Reina (Real Oviedo).
Min. 29''
Remate fallado por Santiago Colombatto (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha de libre directo.
Min. 29''
Falta de José Gayà (Valencia).
Min. 29''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 27''
Remate parado por bajo a la izquierda. Baptiste Santamaría (Valencia) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de André Almeida.
Min. 26''
Falta de Arnaut Danjuma (Valencia).
Min. 26''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Corner,Valencia. Corner cometido por Dani Calvo.
Min. 21''
Remate fallado por Lucas Ahijado (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Carmo tras un saque de esquina.
Min. 21''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por César Tárrega.
Min. 17''
André Almeida (Valencia) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 17''
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 17''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por César Tárrega.
Min. 17''
Remate rechazado de Haissem Hassan (Real Oviedo) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Josip Brekalo.
Min. 13''
Remate fallado por Javi Guerra (Valencia) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Luis Rioja.
Min. 12''
Baptiste Santamaría (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
Min. 11''
Falta de Baptiste Santamaría (Valencia).
Min. 11''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 10''
Remate fallado por Hugo Duro (Valencia) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Min. 10''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Arnaut Danjuma (Valencia) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de José Gayà con un centro al área.
Min. 6''
Remate rechazado de Luis Rioja (Valencia) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 5''
Falta de César Tárrega (Valencia).
Min. 5''
Federico Viñas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Valencia 1, Real Oviedo 0. Arnaut Danjuma (Valencia) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Rioja con un centro al área.
Min. 3''
Javi Guerra (Valencia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 3''
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento