Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 38

24 de Mayo de 2026 21:00 .h

Prepartido - Min. 21:00

Villarreal

Villarreal

0

0

Atlético de Madrid

Atlético de Madrid

Estadio de la Cerámica

Árbitro:

1 Parte
Villarreal
Atlético de Madrid
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'
2 Parte
0'
10'
20'
30'
40'
45'
50'

Villarreal - Atlético de Madrid en directo

Min. '

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Geca Sport