Villarreal - Real Madrid en directo

Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 21
24 de Enero de 2026 21:00 .h
Finalizado
0
2
Min. '
Final del partido, Villarreal 0, Real Madrid 2.
Min. 90'+5''
Final segunda parte, Villarreal 0, Real Madrid 2.
Min. 90'+4''
¡Gooooool! Villarreal 0, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) convirtió el penalti remate con la derecha por el centro de la portería.
Min. 90'+2''
Penalti a favor del Real Madrid. Kylian Mbappé sufrió falta en el área.
Min. 90'+2''
Penalti cometido por Alfonso Pedraza (Villarreal) tras una falta dentro del área.
Min. 90'+1''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Pape Gueye.
Min. 90''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 88''
Falta de Álvaro Carreras (Real Madrid).
Min. 88''
Tani Oluwaseyi (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 87''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 85''
Min. 85''
Min. 83''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 83''
Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ayoze Pérez.
Min. 82''
Min. 82''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Eduardo Camavinga después de un pase en profundidad.
Min. 81''
Álvaro Carreras (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 81''
Falta de Nicolas Pépé (Villarreal).
Min. 80''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Brahim Díaz sustituyendo a Arda Güler.
Min. 80''
Mano de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 77''
Cambio en Villarreal, entra al campo Thomas Partey sustituyendo a Dani Parejo.
Min. 77''
Cambio en Villarreal, entra al campo Ayoze Pérez sustituyendo a Georges Mikautadze.
Min. 76''
Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 76''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 74''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 74''
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
Min. 74''
Cambio en Real Madrid, entra al campo Gonzalo García sustituyendo a Franco Mastantuono.
Min. 73''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Renato Veiga.
Min. 72''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 72''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 71''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 70''
Cambio en Villarreal, entra al campo Tani Oluwaseyi sustituyendo a Gerard Moreno.
Min. 70''
Cambio en Villarreal, entra al campo Nicolas Pépé sustituyendo a Tajon Buchanan.
Min. 69''
Falta de Raúl Asencio (Real Madrid).
Min. 69''
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 69''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.
Min. 68''
Min. 65''
Se reanuda el partido.
Min. 64''
El juego está detenido debido a una lesión Tajon Buchanan (Villarreal).
Min. 62''
Remate fallado por Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Dani Parejo tras botar una falta.
Min. 62''
Franco Mastantuono (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 62''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 62''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 58''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 58''
Pau Navarro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 57''
Pau Navarro (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 57''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 57''
Min. 57''
Min. 57''
Min. 56''
Remate fallado por Gerard Moreno (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dani Parejo.
Min. 55''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 55''
Falta de Gerard Moreno (Villarreal).
Min. 54''
Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Arda Güler.
Min. 53''
Min. 53''
Falta de Gerard Moreno (Villarreal).
Min. 52''
Remate fallado por Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado tras botar una falta.
Min. 51''
Tajon Buchanan (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 51''
Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 51''
Falta de Tajon Buchanan (Villarreal).
Min. 47' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Villarreal 0, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo.
Min. '
Empieza segunda parte Villarreal 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+2''
Final primera parte, Villarreal 0, Real Madrid 0.
Min. 45'+2''
Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Arda Güler.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Min. 45'+1''
Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Parejo.
Min. 44''
Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).
Min. 44''
Alberto Moleiro (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 43''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Federico Valverde.
Min. 43''
Remate rechazado de Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Pape Gueye.
Min. 41''
Falta de Jude Bellingham (Real Madrid).
Min. 41''
Dani Parejo (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 40''
Remate fallado por Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.
Min. 40''
Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álvaro Carreras.
Min. 39''
Remate rechazado de Dean Huijsen (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Arda Güler con un centro al área.
Min. 39''
Corner,Real Madrid. Corner cometido por Tajon Buchanan.
Min. 38''
Min. 34''
Raúl Asencio (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 34''
Falta de Georges Mikautadze (Villarreal).
Min. 33''
Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 32''
Min. 32''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 31''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Franco Mastantuono.
Min. 30''
Remate rechazado de Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 29''
Mano de Renato Veiga (Villarreal).
Min. 27''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.
Min. 26''
Falta de Franco Mastantuono (Real Madrid).
Min. 26''
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 25''
Remate fallado por Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.
Min. 24''
Cambio en Villarreal, entra al campo Rafa Marín sustituyendo a Juan Foyth debido a una lesión.
Min. 24''
Se reanuda el partido.
Min. 21''
El juego está detenido debido a una lesión Juan Foyth (Villarreal).
Min. 20''
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Arda Güler (Real Madrid) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Federico Valverde.
Min. 18''
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Gerard Moreno después de un pase en profundidad.
Min. 16''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 16''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 13''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Álvaro Carreras.
Min. 7''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 7''
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
Min. 6''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Eduardo Camavinga.
Min. 5''
Min. 5''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 4''
Min. 4''
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 4''
Mano de Dani Parejo (Villarreal).
Min. 3''
Remate rechazado de Federico Valverde (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
Min. 2''
Juan Foyth (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 2''
Jude Bellingham (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 2''
Falta de Juan Foyth (Villarreal).
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento