Villarreal - Real Oviedo en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1
15 de Agosto de 2025 21:30 .h
1ª parte - Min. 24
0
0
Min. 25''
Remate parado por bajo a la izquierda. Ilyas Chaira (Real Oviedo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Kwasi Sibo.
Min. 23''
Remate fallado por Santi Comesaña (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Yéremy Pino con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 23''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Aarón Escandell.
Min. 22''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 22''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 20''
Remate fallado por Sergi Cardona (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pape Gueye con un pase de cabeza.
Min. 19''
Etta Eyong (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Falta de Nacho Vidal (Real Oviedo).
Min. 19''
Remate fallado por Salomón Rondón (Real Oviedo) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo que sale rozando el larguero. Asistencia de Alberto Reina con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 18''
Alberto Reina (Real Oviedo) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 18''
Corner,Real Oviedo. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Min. 14''
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 14''
Falta de Ilyas Chaira (Real Oviedo).
Min. 14''
¡Penalti fallado!Salomón Rondón (Real Oviedo) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado por bajo a la izquierda.
Min. 13''
Luiz Júnior (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 13''
Penalti cometido por Luiz Júnior (Villarreal) tras una falta dentro del área.
Min. 13''
Penalti a favor del Real Oviedo. Ilyas Chaira sufrió falta en el área.
Min. 11''
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
Min. 11''
Salomón Rondón (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 11''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Gerard Moreno (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergi Cardona.
Min. 10''
Remate parado por bajo a la izquierda. Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Gerard Moreno.
Min. 9''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Rahim Alhassane.
Min. 9''
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Pépé.
Min. 7''
Etta Eyong (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Falta de Oier Luengo (Real Oviedo).
Min. 5''
Remate fallado por Sergi Cardona (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Yéremy Pino con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 5''
Corner,Villarreal. Corner cometido por Nacho Vidal.
Min. 3''
Remate fallado por Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Yéremy Pino con un centro al área.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento