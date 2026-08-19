Atlético de Madrid - Málaga en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1
19 de Agosto de 2026 21:00 .h
Descanso - Min. 49
0
0
Min. 45'+5''
Final primera parte, Atlético de Madrid 0, Málaga CF 0.
Min. 45'+4''
Carlos Puga (Málaga CF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 45'+4''
Falta de Carlos Puga (Málaga CF).
Min. 45'+4''
Arnau Ortiz (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Fuera de juego, Málaga CF. Chupe intentó un pase en profundidad pero Rafita estaba en posición de fuera de juego.
Min. 45'+1''
Joaquín Muñoz (Málaga CF) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+1''
Min. 45''
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Min. 44''
Min. 43''
El juego está detenido debido a una lesión Rafita (Málaga CF).
Min. 41''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Carlos Puga.
Min. 37''
Jorge Domínguez (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 37''
Min. 37''
Joaquín Muñoz (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Remate parado alto y por el centro de la portería. Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Arnau Ortiz.
Min. 34''
Falta de Ademola Lookman (Atlético de Madrid).
Min. 34''
Carlos Puga (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Falta de Joaquín Muñoz (Málaga CF).
Min. 33''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 33''
Remate rechazado de Rafita (Málaga CF) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Dani Lorenzo.
Min. 31''
Min. 31''
Rafita (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Min. 29''
El juego está detenido por una pausa para hidratación.
Min. 28''
Remate rechazado de Dávid Hancko (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Arnau Ortiz con un centro al área.
Min. 27''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Einar Galilea.
Min. 25''
Remate rechazado de Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Koke.
Min. 24''
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 24''
Falta de Einar Galilea (Málaga CF).
Min. 24''
Min. 24''
Joaquín Muñoz (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 23''
Falta de Carlos Dotor (Málaga CF).
Min. 22''
Min. 22''
Joaquín Muñoz (Málaga CF) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 18''
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Rafita.
Min. 17''
Min. 16''
El juego está detenido debido a una lesión Carlos Puga (Málaga CF).
Min. 15''
Dávid Hancko (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 15''
Carlos Puga (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 15''
Falta de Dávid Hancko (Atlético de Madrid).
Min. 13''
Remate fallado por David Larrubia (Málaga CF) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Carlos Puga.
Min. 12''
Min. 12''
Rafita (Málaga CF) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 7''
Remate fallado por Carlos Martín (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Arnau Ortiz tras un contraataque.
Min. 6''
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Jorge Domínguez intentó un pase en profundidad pero Ademola Lookman estaba en posición de fuera de juego.
Min. 2''
Min. 2''
Rafita (Málaga CF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento