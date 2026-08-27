FC Barcelona - Athletic Club en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 1
27 de Agosto de 2026 21:00 .h
2ª parte - Min. 79
1
0
Min. 80''
Cambio en Barcelona, entra al campo Karim Adeyemi sustituyendo a Anthony Gordon.
Min. 80''
Cambio en Barcelona, entra al campo Jules Koundé sustituyendo a Eric García.
Min. 79''
Fuera de juego, Barcelona. Anthony Gordon intentó un pase en profundidad pero Pau Cubarsí estaba en posición de fuera de juego.
Min. 79''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Dani Olmo con un centro al área tras botar una falta.
Min. 79''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
Min. 78''
Anthony Gordon (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 78''
Falta de Hugo Rincón (Athletic Club).
Min. 75''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Eric García.
Min. 75''
Oihan Sancet (Athletic Club) remata al poste izquierdo, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alex Berenguer tras un contraataque.
Min. 74''
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Beñat Gerenabarrena con un centro al área.
Min. 72''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Hugo Rincón.
Min. 72''
Remate rechazado de Anthony Gordon (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.
Min. 70''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Beñat Gerenabarrena sustituyendo a Mikel Jauregizar.
Min. 70''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Adama Boiro sustituyendo a Johaneko Louis-Jean debido a una lesión.
Min. 70''
Min. 68''
El juego está detenido debido a una lesión Johaneko Louis-Jean (Athletic Club).
Min. 68''
Remate parado por bajo a la izquierda. Dani Olmo (Barcelona) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área.
Min. 67''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 66''
Fuera de juego, Athletic Club. Oihan Sancet intentó un pase en profundidad pero Alex Berenguer estaba en posición de fuera de juego.
Min. 65''
Fuera de juego, Barcelona. Anthony Gordon intentó un pase en profundidad pero Fermín López estaba en posición de fuera de juego.
Min. 64''
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 64''
Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).
Min. 63''
Cambio en Barcelona, entra al campo Dani Olmo sustituyendo a Marc Bernal.
Min. 63''
Cambio en Barcelona, entra al campo Rodri sustituyendo a Raphinha.
Min. 62''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda tras botar una falta.
Min. 62''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Raphinha con un centro al área.
Min. 61''
Johaneko Louis-Jean (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 61''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.
Min. 61''
Falta de Johaneko Louis-Jean (Athletic Club).
Min. 60''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Robert Navarro sustituyendo a Nico Williams.
Min. 60''
Cambio en Athletic Club, entra al campo Alex Berenguer sustituyendo a Iñaki Williams.
Min. 60''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 60''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 59''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Xavi Espart (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 57''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Yeray Álvarez.
Min. 55''
Min. 55''
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 53''
Lamine Yamal (Barcelona) remata al larguero, remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
Min. 52''
Falta de Xavi Espart (Barcelona).
Min. 52''
Hugo Rincón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 52''
Falta de Gerard Martín (Barcelona).
Min. 52''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 49''
Min. 49''
Min. 48''
Gorka Guruzeta (Athletic Club) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 48''
Pau Cubarsí (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 48''
Falta de Gorka Guruzeta (Athletic Club).
Min. 46''
Remate fallado por Anthony Gordon (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Raphinha.
Min. '
Empieza segunda parte Barcelona 1, Athletic Club 0.
Min. 45'+5''
Final primera parte, Barcelona 1, Athletic Club 0.
Min. 45'+5''
Min. 45'+5''
Min. 45'+5''
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Min. 45'+5''
Falta de Iñaki Williams (Athletic Club).
Min. 45'+4''
Min. 45'+3''
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 45'+2''
Falta de Lamine Yamal (Barcelona).
Min. 45'+2''
Aymeric Laporte (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 45'+1''
Min. 45'+1''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Johaneko Louis-Jean.
Min. 45'+1''
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Min. 45''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Yeray Álvarez.
Min. 44''
Fuera de juego, Athletic Club. Yeray Álvarez intentó un pase en profundidad pero Iñaki Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 42''
Remate fallado por Gerard Martín (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Eric García tras un saque de esquina.
Min. 41''
Min. 41''
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Marc Bernal.
Min. 40''
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Peio Canales tras un saque de esquina.
Min. 40''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Eric García.
Min. 37' '
¡GOOOOOOOOOOOOL!¡Gooooool! Barcelona 1, Athletic Club 0. Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho al centro de la portería. Asistencia de Pedri después de un pase en profundidad.
Min. 37''
Fuera de juego, Athletic Club. Gorka Guruzeta intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
Min. 36''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 35''
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 35''
Falta de Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 33''
Min. 33''
Yeray Álvarez (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 31''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Marc Bernal.
Min. 29''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 27''
Xavi Espart (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Min. 27''
Falta de Xavi Espart (Barcelona).
Min. 27''
Iñaki Williams (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 24''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.
Min. 24''
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
Min. 24''
Raphinha (Barcelona) remata al poste derecho, remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Xavi Espart con un centro al área.
Min. 23''
Fuera de juego, Barcelona. Xavi Espart intentó un pase en profundidad pero Anthony Gordon estaba en posición de fuera de juego.
Min. 20''
Falta de Anthony Gordon (Barcelona).
Min. 20''
Hugo Rincón (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 19''
Min. 19''
Remate parado a la escuadra izquierda. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Raphinha.
Min. 16''
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
Min. 14''
Falta de Marc Bernal (Barcelona).
Min. 14''
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 12''
Min. 11''
El juego está detenido debido a una lesión Aymeric Laporte (Athletic Club).
Min. 11''
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Anthony Gordon.
Min. 9''
Remate fallado por Eric García (Barcelona) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Pedri con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 8''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Johaneko Louis-Jean.
Min. 7''
Fuera de juego, Athletic Club. Nico Williams intentó un pase en profundidad pero Oihan Sancet estaba en posición de fuera de juego.
Min. 5''
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Pau Cubarsí.
Min. 4''
Falta de Fermín López (Barcelona).
Min. 4''
Min. 3''
Fuera de juego, Barcelona. Xavi Espart intentó un pase en profundidad pero Anthony Gordon estaba en posición de fuera de juego.
Min. 1''
Fuera de juego, Barcelona. Xavi Espart intentó un pase en profundidad pero Raphinha estaba en posición de fuera de juego.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento