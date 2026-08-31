FC Barcelona - Rayo Vallecano en directo

En directo Primera División - LaLiga EA Sports - Jornada 3
31 de Agosto de 2026 21:30 .h
1ª parte - Min. 8
0
0
Min. 9''
Marc Bernal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Min. 9''
Falta de Óscar Valentín (Rayo Vallecano).
Min. 7''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Iván Balliu.
Min. 7''
Remate fallado por Pau Cubarsí (Barcelona) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Lamine Yamal con un centro al área tras un saque de esquina.
Min. 7''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Iván Balliu.
Min. 7''
Remate rechazado de Raphinha (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
Min. 6''
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
Min. 6''
Falta de Jozhua Vertrouwd (Rayo Vallecano).
Min. 5''
Corner,Barcelona. Corner cometido por Dani Cárdenas.
Min. 4''
Remate rechazado de Pedri (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Lamine Yamal.
Min. 1''
Corner,Rayo Vallecano. Corner cometido por Jules Koundé.
Min. '
Empieza primera parte.
Min. '
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento